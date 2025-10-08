Před lety od něj utekla k Piquému a teď... Shakira opět randí se svým bývalým?
Když se před téměř 15 lety dala popová diva Shakira (48) dohromady s fotbalistou Gerardem Piquém (38), byla z toho senzace. Do náruče urostlého obránce Barcelony utekla po rozchodu s dlouholetým partnerem Antoniem de la Rúou (51). A jak se zdá, stará láska nerezaví...
Vztah Shakiry a Piquého skončil v roce 2022 krátce poté, co se začalo šuškat o tom, že má fotbalista milenku. Později vyšlo najevo, že udržuje vztah se svou současnou partnerkou Clarou.
Kolumbijská zpěvačka zabalila kufry a spolu s oběma syny se odstěhovala z Barcelony do USA. Od té doby sice oficiálně s nikým novým nechodí, ale v kuloárech se to hemžilo žhavými drby o tom, že měla randit například se závodníkem Lewisem Hamiltonem (40), což umocňovalo několik Shakiřiných návštěv paddocku. Oficiální vyjádření ale ani od jedné z hvězd nepřišlo a celá věc spíše vyšuměla. Loni se pak špitalo, že Shakira tvoří pár se seriálovým hercem Lucienem Laviscountem (33), který se objevil v jejím klipu Punteria.
Ani ty se nakonec nepotvrdily. Teď jsou ale fanoušci zpěvačky napnutí jak struna. Shakira totiž byla spatřena po boku svého bývalého partnera Antonia de la Rúy, se kterým vyrazila v doprovodu svých dětí Milana (12) a Sashi (10) do restaurace. A mimo to byl také na jejím koncertě!
Argentinský advokát v minulosti se Shakirou spolupracoval také v profesní rovině a podle deníku Hola! byl velmi zásadním člověkem ve chvíli, kdy zpěvačka vstupovala na mezinárodní scénu.
Jako pár spolu žili 10 let a rozešli se v roce 2010. Jen o rok později se potvrdil vztah hudebnice právě s Piquém. Antonio později na Shakiru podal žalobu, kterou ale soud smetl ze stolu. A jak se zdá, teď je mezi dvojicí zase o dost vřelejší nálada...