Shakiře zlomil Piqué srdce a teď... Sedla na lep slavomanovi?

Je na nejlepší cestě být znova zklamaná z lásky? Hudebnice Shakira (47) si toho za poslední dobu vytrpěla dost. Po krachu vztahu se španělským fotbalistou Gerardem Piquém (37), který ji vyměnil za mladší milenku se přesunula do Ameriky a začala znova randit. Momentálně se má prý stýkat s britským krasavcem Lucienem Laviscountem (31), což ale jejím přátelům dělá vrásky na čele...

Od přesunu do Miami se po boku Shakiry objevilo spoustu mužů. Mezi nimi byl i závodník Lewis Hamilton (39) nebo herec Tom Cruise (61). Žádný z nich ovšem nakonec srdce zpěvačky oficiálně nezískal, ale ani nedělal fanouškům slavné hudebnice takové vrásky, jako objev o kterém se mluví v posledních týdnech.

Shakira má totiž randit s britskou televizní hvězdou Lucienem Laviscountem. Jenže přátelé sexy zpěvačky trnou...

Lucien si zahrál v Shakiřině klipu k songu Puntería a během natáčení prý televizní hvězdě propadla. Podle magazínu HOLA! ale zrovna tahle možná láska dělá lidem z okolí slavné Kolumbijky starosti. Několik přátel si totiž myslí, že hvězda seriálu Emily in Paris Shakiru pouze využívá a přiživuje se na jejím jméně.

Dalším problémem má prý být to, že se ona sama ještě plně nepřenesla přes zradu bývalého přítele Gerarda Piquého, který ji vyměnil za o 20 let mladší milenku Claru Chiu Martiovou (25). Pokud by proto Shakira chtěla od bolavého rozchodu poprvé vstoupit do plnohodnotného vztahu, šlo by prý nejspíš stejně jen o odrazový můstek pro úplné zahojení starých ran.

Podle informací Daily Mail se však zpěvačka do ničeho nevrhá po hlavě a momentálně se sice s britským krasavcem schází, ale zatím se ani jedna strana více neangažuje...