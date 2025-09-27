Může za to Shakira. Jak tenistka Bartůňková letí po dopingové kauze vzhůru
Když se v lednu vracela k tenisu po dopingové kauze zapříčiněné kontaminovaným výživovým doplňkem, dělala krok do neznáma. Nikola Bartůňková (19 let) se choulila na konci páté stovky žebříčku a netušila, co čekat. Dnes je 144. tenistkou žebříčku, čerstvou semifinalistkou turnaje WTA 500 v mexické Guadalajaře a hráčkou, o které bude ještě hodně slyšet.
V lednu jste exkluzivně pro Sport líčila složitou obhajobu po dopingovém nálezu, kvůli čemuž jste chyběla devět měsíců na kurtech a prohlásila jste, že pokud na to člověk má, vrátí se nahoru rychle. Vcelku prorocká slova, že?
„Snad jo. Tenhle rok je vážně nad očekávání. Že se vrátím takhle rychle, bych neřekla. Prostě super.“
Co se promítlo do tak úspěšného comebacku?
„Minulý rok mi ukázal, jak moc tenis miluju. Na kurtu si to teď víc užívám a vážím si každého míče, každé výměny. Zažila jsem, že problémy můžou být mnohem vážnější než prohraný zápas. Při těžkých stavech v zápase jsem sice nervózní, ale tak zdravě. Řekla bych, že jsem dospěla. Možná to někomu může znít jako klišé, ale já si fakt prožila temnou dobu a musela jsem bojovat za to, abych se mohla vrátit. Nikomu bych to nepřála, bylo to vážně šílený. Opravdu jsem si uvědomila, jak moc tenis miluju.“
Jaký je to pocit vidět teď své jméno na 144. místě žebříčku, nejvýš v kariéře?
„Je to zatím moje maximum. Vždycky mám velké cíle, ale můžu být ráda za to, kde teď jsem. Mám na to být ještě výš, cíle jsou vyšší, ale chci zůstat pokorná a jít krok po kroku.“
Jaké byly cíle pro návratový rok 2025?
„Chtěla jsem se vrátit tam, kde jsem byla před nucenou pauzou (226. místo) a zkusit ještě vylepšit žebříček tak, abych se dostala do kvalifikace grandslamu. Hlavně jsem chtěla