Předplatné

Může za to Shakira. Jak tenistka Bartůňková letí po dopingové kauze vzhůru

Nikola Bartůňková v boji o semifinále v Guadalajaře
Nikola Bartůňková v boji o semifinále v GuadalajařeZdroj: profimedia.cz
Česká tenistka Nikola Bartůňková
Česká tenistka Nikola Bartůňková se raduje z prvního postupu do semifinále WTA Tour v Mexiku
Česká tenistka Nikola Bartůňková, které kariéru poznamenal dopingový trest, si připisuje první větší úspěch v rámci WTA Tour
Nikola Bartůňková už se mohla vrátit k tenisu
Nikola Bartůňková s matkou Hanem a otcem Pavlem
Nikola Bartůňková má za sebou vleklý dopingový případ
Mladá česká tenistka Nikola Bartůňková má za sebou šestiměsíční distanc kvůli pozitivnímu testu na doping
13
Fotogalerie
Jan Jaroch
Tenis
Začít diskusi (0)

Když se v lednu vracela k tenisu po dopingové kauze zapříčiněné kontaminovaným výživovým doplňkem, dělala krok do neznáma. Nikola Bartůňková (19 let) se choulila na konci páté stovky žebříčku a netušila, co čekat. Dnes je 144. tenistkou žebříčku, čerstvou semifinalistkou turnaje WTA 500 v mexické Guadalajaře a hráčkou, o které bude ještě hodně slyšet.

V lednu jste exkluzivně pro Sport líčila složitou obhajobu po dopingovém nálezu, kvůli čemuž jste chyběla devět měsíců na kurtech a prohlásila jste, že pokud na to člověk má, vrátí se nahoru rychle. Vcelku prorocká slova, že?
„Snad jo. Tenhle rok je vážně nad očekávání. Že se vrátím takhle rychle, bych neřekla. Prostě super.“

Co se promítlo do tak úspěšného comebacku?
„Minulý rok mi ukázal, jak moc tenis miluju. Na kurtu si to teď víc užívám a vážím si každého míče, každé výměny. Zažila jsem, že problémy můžou být mnohem vážnější než prohraný zápas. Při těžkých stavech v zápase jsem sice nervózní, ale tak zdravě. Řekla bych, že jsem dospěla. Možná to někomu může znít jako klišé, ale já si fakt prožila temnou dobu a musela jsem bojovat za to, abych se mohla vrátit. Nikomu bych to nepřála, bylo to vážně šílený. Opravdu jsem si uvědomila, jak moc tenis miluju.“

Jaký je to pocit vidět teď své jméno na 144. místě žebříčku, nejvýš v kariéře?
„Je to zatím moje maximum. Vždycky mám velké cíle, ale můžu být ráda za to, kde teď jsem. Mám na to být ještě výš, cíle jsou vyšší, ale chci zůstat pokorná a jít krok po kroku.“

Jaké byly cíle pro návratový rok 2025?
„Chtěla jsem se vrátit tam, kde jsem byla před nucenou pauzou (226. místo) a zkusit ještě vylepšit žebříček tak, abych se dostala do kvalifikace grandslamu. Hlavně jsem chtěla

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Tenis 2025

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů