Hvězdný Haaland otevřeně: Strach ze smrti!
Táhne gólově Manchester City, je to čistý útočník-zabiják. Na svém kontě má peněz pro několik generací. Jenže i Erling Haaland (25) má své strachy. Otevřeně se přiznal, že se bojí smrti.
Na televizních obrazovkách se objevil nový serál norské televize NRK s názvem A-laget. A právě v něm se objevil Erling Haaland, který se rozpovídal o ztrátě svých blízkých. Během posledních let přišel o babičku, dědečka, agenta a velice blízkého přítele. A právě ztráta Ivara Eggjaha před rokem ho silně zasáhla.
„Je to trochu děsivé, když ležíte sami v posteli. Než usnete, říkáte si: Co se stane v den, kdy zemřu? Půjdu do nebe? Půjdu do pekla? Kam půjdu?“ přemítá Haaland. S odchodem přítele Ivara se vyrovnává ještě teď. „Jak to mám zvládnout? Je to těžké. Je smutné, že tu už není. Dnes by tu byl a škádlil by mě. Pořád si z nás dělal legraci. Bude mi chybět do konce života,“ truchlí.
Eggja pomáhal Haalandovi s bydlením i financemi, když se stěhoval do Manchesteru. Stál po útočníkově boku společně s otcem Alf-Ingem Haalandem v době představení nové hvězdné posily City. Na hřišti stihl s norským fotbalistou a jeho rodinou oslavit titul v roce 2023.