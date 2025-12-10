LM: Real - City 1:2. Leverkusen remizoval, Schick hrál jen poločas, stoprocentní Arsenal
Fotbalisté Realu Madrid prohráli v 6. kole základní fáze Ligy mistrů s Manchesterem City 1:2. Český útočník Patrik Schick odehrál první poločas za Leverkusen při remíze 2:2 s Newcastlem. Brankář Vítězslav Jaroš pomohl Ajaxu Amsterodam k prvnímu bodovému zisku za výhru 4:2 na půdě Karabachu. Arsenal po vítězství 3:0 v Bruggách zůstal jako jediný s plným bodovým ziskem.
Po Arsenalu a Bayernu Mnichov si postup zajistily také Paris St. Germain, Manchester City a Atalanta Bergamo.
Španělská média spekulují, že po víkendové porážce 0:2 s Celtou Vigo je v ohrožení pozice trenéra Realu Alonsa. Skóre dnešního šlágru sice otevřel Rodrygo, „Citizens“ však ještě do přestávky skóre otočili. Trefili se O'Reilly a Haaland, který proměnil 53. penaltu v kariéře a připsal si 55. gól v Lize mistrů, což stihl v 54. startu nejrychleji ze všech hráčů v její historii.
Real s Mbappém jen na lavičce náhradníků v druhém poločase tlačil, ale porážku neodvrátil. Hosté se v tabulce vyhoupli na čtvrtou příčku o bod před sedmý Real.
Leverkusenu z osobních důvodů chyběl na lavičce trenér Hjulmand. Mužstvo vedl asistent Meijer, hlavní kouč by měl být zpátky o víkendu. Bayer chtěl proti dalšímu anglickému soupeři navázat na výhru 2:0 na půdě Manchesteru City v minulém kole.
Za stavu 1:0 hostující Thiaw fauloval Schicka a sudí nařídil penaltu. Na pokyn videorozhodčího ji však změnil na přímý kop, protože ke kontaktu došlo ještě před velkým vápnem. Schick musel být ošetřován a do druhého poločasu už nenastoupil. Po jeho odchodu Newcastle skóre otočil, v 88. minutě zachránil aspoň bod Grimaldo.
Jaroš chyboval, neodhadl centr
Arsenal měl duel v Bruggách pod kontrolou, dva góly dal Madueke a jeden Martinelli. PSG stačila bezbranková remíza v Bilbau.
Ajax jako jediný prohrál všech pět úvodních zápasů ligové fáze. V Ázerbájdžánu na začátku obou poločasů inkasoval. První branka padla po Jarošově chybě. Český brankář neodhadl centrovaný míč, k němuž se dostal Durán a gólmana přeloboval.
Hosté ještě do přestávky vyrovnali, hned po ní Jaroše překonal obránce Silva. Ajax předvedl drtivý závěr, díky třem gólům skóre otočil a poprvé zabodoval. Karabach vstoupil do soutěže dvěma výhrami, z posledních čtyř kol však vytěžil už jen bod.
Pafos bude v 8. kole na Kypru posledním soupeřem Slavie v ligové fázi. Na hřišti Juvenusu přes hodinu držel bezbrankový stav, ale pak dvakrát inkasoval a prohrál 0:2.
Dortmund doma ztratil body remízou 2:2 s Bodö/Glimt. Benfica se posunula blíže postupovým příčkám po výhře 2:0 nad Neapolí. Villarreal podlehl Kodani 2:3.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|6
|6
|0
|0
|17:1
|18
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Paris SG
|6
|4
|1
|1
|19:8
|13
|4
Manchester City
|6
|4
|1
|1
|12:6
|13
|5
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|6
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|7
Real
|6
|4
|0
|2
|13:7
|12
|8
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|9
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|10
Dortmund
|6
|3
|2
|1
|19:13
|11
|11
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|12
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|13
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|14
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|20
Leverkusen
|6
|2
|3
|1
|10:12
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|23
Neapol
|6
|2
|1
|3
|6:11
|7
|24
FC Kodaň
|6
|2
|1
|3
|10:16
|7
|25
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|26
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|27
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|28
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|29
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Club Brugge
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|32
Bodo/Glimt
|6
|0
|3
|3
|9:13
|3
|33
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|34
Ajax
|6
|1
|0
|5
|5:18
|3
|35
Villarreal
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
|36
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
- Osmifinále
- Play-off