LM: Real - City 1:2. Leverkusen remizoval, Schick hrál jen poločas, stoprocentní Arsenal

Hráči Manchesteru City se radují z vyrovnávací branky Nica O&#39;Reillyho proti Realu Madrid
Hráči Manchesteru City se radují z vyrovnávací branky Nica O'Reillyho proti Realu MadridZdroj: ČTK / AP / Manu Fernandez
Patrik Schick v souboji s Danem Burnem z Newcastlu
Richard Rios z Benfiky oslavuje branku proti Neapoli
Julian Brandt z Dortmundu slaví gól do sítě Bodö/Glimt
Rodrygo z Realu Madrid slaví svou trefu proti Manchesteru City
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Fotbalisté Realu Madrid prohráli v 6. kole základní fáze Ligy mistrů s Manchesterem City 1:2. Český útočník Patrik Schick odehrál první poločas za Leverkusen při remíze 2:2 s Newcastlem. Brankář Vítězslav Jaroš pomohl Ajaxu Amsterodam k prvnímu bodovému zisku za výhru 4:2 na půdě Karabachu. Arsenal po vítězství 3:0 v Bruggách zůstal jako jediný s plným bodovým ziskem.

Po Arsenalu a Bayernu Mnichov si postup zajistily také Paris St. Germain, Manchester City a Atalanta Bergamo.

Španělská média spekulují, že po víkendové porážce 0:2 s Celtou Vigo je v ohrožení pozice trenéra Realu Alonsa. Skóre dnešního šlágru sice otevřel Rodrygo, „Citizens“ však ještě do přestávky skóre otočili. Trefili se O'Reilly a Haaland, který proměnil 53. penaltu v kariéře a připsal si 55. gól v Lize mistrů, což stihl v 54. startu nejrychleji ze všech hráčů v její historii.

Real s Mbappém jen na lavičce náhradníků v druhém poločase tlačil, ale porážku neodvrátil. Hosté se v tabulce vyhoupli na čtvrtou příčku o bod před sedmý Real.

Leverkusenu z osobních důvodů chyběl na lavičce trenér Hjulmand. Mužstvo vedl asistent Meijer, hlavní kouč by měl být zpátky o víkendu. Bayer chtěl proti dalšímu anglickému soupeři navázat na výhru 2:0 na půdě Manchesteru City v minulém kole.

Za stavu 1:0 hostující Thiaw fauloval Schicka a sudí nařídil penaltu. Na pokyn videorozhodčího ji však změnil na přímý kop, protože ke kontaktu došlo ještě před velkým vápnem. Schick musel být ošetřován a do druhého poločasu už nenastoupil. Po jeho odchodu Newcastle skóre otočil, v 88. minutě zachránil aspoň bod Grimaldo.

Jaroš chyboval, neodhadl centr

Arsenal měl duel v Bruggách pod kontrolou, dva góly dal Madueke a jeden Martinelli. PSG stačila bezbranková remíza v Bilbau.

Ajax jako jediný prohrál všech pět úvodních zápasů ligové fáze. V Ázerbájdžánu na začátku obou poločasů inkasoval. První branka padla po Jarošově chybě. Český brankář neodhadl centrovaný míč, k němuž se dostal Durán a gólmana přeloboval.

Hosté ještě do přestávky vyrovnali, hned po ní Jaroše překonal obránce Silva. Ajax předvedl drtivý závěr, díky třem gólům skóre otočil a poprvé zabodoval. Karabach vstoupil do soutěže dvěma výhrami, z posledních čtyř kol však vytěžil už jen bod.

Pafos bude v 8. kole na Kypru posledním soupeřem Slavie v ligové fázi. Na hřišti Juvenusu přes hodinu držel bezbrankový stav, ale pak dvakrát inkasoval a prohrál 0:2.

Dortmund doma ztratil body remízou 2:2 s Bodö/Glimt. Benfica se posunula blíže postupovým příčkám po výhře 2:0 nad Neapolí. Villarreal podlehl Kodani 2:3.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
24Detail
LIVE
23Detail
LIVE
00Detail
LIVE
20Detail
LIVE
03Detail
LIVE
22Detail
LIVE
20Detail
LIVE
22Detail
LIVE
12Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal660017:118
2Bayern650118:715
3Paris SG641119:813
4Manchester City641112:613
5Atalanta64118:613
6Inter Milán640212:412
7Real640213:712
8Atlético640215:1212
9Liverpool640211:812
10Dortmund632119:1311
11Tottenham632113:711
12Newcastle631213:610
13Chelsea631213:810
14Sporting631212:810
15Barcelona631214:1110
16Marseille630311:89
17Juventus623112:109
18Galatasaray63038:89
19Monaco 62317:89
20Leverkusen623110:129
21Eindhoven622215:118
22Karabach621310:137
23Neapol62136:117
24FC Kodaň621310:167
25Benfica62046:86
26Pafos61324:96
27Saint Gilloise62047:156
28Bilbao61234:95
29Olympiacos61236:135
30Frankfurt61148:164
31Club Brugge61148:164
32Bodo/Glimt60339:133
33Slavia60332:113
34Ajax61055:183
35Villarreal60154:131
36Kajrat60154:151
  • Osmifinále
  • Play-off

