Priske zaujal Rumuny, ocenili jeho výkon na tiskovce. Komentoval i stav zraněných

PŘÍMO Z RUMUNSKA | Je uprostřed náročného programu. Trenér Brian Priske má před sebou se Spartou ještě tři soutěžní zápas. Prvním z nich je čtvrteční utkání Konferenční ligy proti rumunské Craiově. „Máme k soupeři respekt, je to dobrý tým,“ řekl na tiskové konferenci dánský kouč, který má k dispozici stopera Adama Ševínského.

Když se dostali k mikrofonu rumunští novináři, zaplavili Priskeho rychlými dotazy. Neúnavně vyzvídali, kdo je favoritem čtvrtečního zápasu. „Nevím, já o tom takhle nepřemýšlím,“ uvedl dánský kouč. Ale jeho odpověď nebyla zřejmě uspokojivá.

Pokračovalo se ve stejném stylu: Bude remíza dobrá pro oba týmy? A potěšil by vás bod? „Ne, v tuhle chvíli chci prostě vyhrát,“ zdůraznil Priske, byť další věty rozvíjel. Místní žurnalisté jeho výkon nakonec ocenili: „Budete spokojený, kdyby vaši hráči hráli tak dobře, jako vy jste mluvil na této tiskové konferenci?“

Pokud vyhrajete, přiblížíte se postupu rovnou do osmifinále. Je to cíl Sparty?
„Hlavní je, abychom vyhráli a dostali se do dalšího kola. Je teď šílené se bavit o tom, co bude dál. Záleží na dalších zápasech. Hlavní je, abychom si zahráli Evropu i po Novém roce.“

Ale jde o extra motivaci, abyste uspěli?
„Hráči jsou vždycky dostatečně motivovaní, zejména v Evropě. Oba týmy mají po sedmi bodech a moc dobře víme, jak nám výhra může pomoct. Pro oba je to důležité utkání a přijeli jsme si pro tři body.“

Pomůže vám fakt, že jste vyhráli poslední čtyři venkovní zápasy?
„Je vždycky dobře, že vyhráváte. A je vlastně jedno, jestli doma, nebo venku. Víme, že nás čeká v Rumunsku těžké utkání. Craiova je dobrý tým, daří se mu v lize a stejně tak v Evropě.“

A hlavně na domácím hřišti.
„Viděli jsme zápas s Mohučí, která hraje bundesligu. Craiova vyhrála, takže určitě má kvalitu. Bude to výzva, ale je to jen o nás. Musíme podat kvalitní výkon v ofenzivě i defenzivě.“

Stále platí, že v útočné fázi se trápíte?
„Mluvíme o tom týdny, řešili jsme to už na několika tiskovkách. Vytváříme si hodně šancí, jsme nebezpeční, ale nedaří se nám udělat ten poslední krok k tomu, abychom dali góly. Už jste zmínili, že Rrahmani byl dva měsíce bez branky. Stejně tak ostatní útočníci jako Kuchta, Birmančevič a Haraslín. Víme o tom. Nebyli jsme dostatečně dobří na to, abychom si vytvořili víc šancí, nedařilo se nám to. Ale můžeme dělat jediné – pracovat na tom na tréninku.“

Je jednou z možností, jak z toho ven, víc zjednodušit hru? Třeba jako při gólu v Olomouci?
„To nebyl jednoduchá gól. Ale rozumím tomu dotazu. Dát gól z jednoduchého centru je vždycky efektivní. Bavíme se o tom, zabýváme se tím, abychom byli ve vápně ve správný moment, načasovali náběh. Situace u Rrahmaniho trefy byla opravdu perfektní: kvalitní centr od Mercada, dobrý náběh a zakončení od Albiona. Takhle to má vypadat.“

K dispozici je už stoper Adam Ševínský. Jaké jsou novinky u dalších zraněných hráčů?
„Hollý bude mimo do konce roku. To samé Elias, pochybuji, že ho uvidíme ještě v tomhle roce na hřišti. Uchenna podstoupil malou operaci a zapojí se do přípravy na začátku ledna. Magnus (Kofod Andersen) je po operaci kolene. Nejprve jsme se rozhodli pro konzervativní přístup, od srpna rehabilitoval a vedl si opravdu dobře. Dělal pokroky a byl opravdu blízko návratu. Jenže pak se objevily komplikace, po nichž jsme se rozhodli pro operaci. Bude mimo do konce sezony.“

