Bolestné tajemství smečaře Vašiny. Smutek ho svírá od sedmi let: Mami, jsi na mě nahoře pyšná?

Bolestné tajemství smečaře Vašiny
Lukáš s tatínkem
Lukáš Vašina
Trenér Lubomír Vašina
Z výrazu vytáhlého sympaťáka s širokým úsměvem byste to asi nepoznali. Českého hrdinu Lukáše Vašinu (26) ale už od jeho sedmi let svírá nesmírně bolestivé tajemství – kvůli vážné nemoci přišel o maminku.

Pro malého kluka to byla brutální rána. „Když mi mamka odešla, spadl jsem do hrozného stadia. Smutek, deprese, prázdno...“ přiznal před lety pro Sport Magazín. Ve škole z něj byl jen stín. Tím spíš, že jeho tatínek Lubomír byl jako profesionální volejbalový trenér často pryč. „Bral mě ze školy, omlouval mi zameškané hodiny. Chyběl jsem jen proto, abych nebyl doma sám. Abych na odchod mamky nemusel pořád myslet. Kdykoli jsem byl sám, po chvilce jsem se rozbrečel,“ popisuje.

„Plnil jsem roli táty i mámy. Pro rodiče není nic hezčího, než mít možnost strávit s dítětem co nejvíc času a zformovat ho. Já to měl, i když bohužel na úkor rodinného štěstí,“ vzpomíná táta Lubomír. Právě u palubovky ale malý Luky našel nový smysl života: „Viděl jsem nejlepší české volejbalisty, čerpal z nich sílu. Teď strašně moc doufám v to, že tam nahoře je na mě mamka pyšná.“ Je, Lukáši. Je.

Lukáš s tatínkem

 

