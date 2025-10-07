Dodinová ukázala nové »tenisáky«: Jo, mám větší prsa… A už se na to neptejte!
Ráda se ukazuje v šatičkách, nebojí se dlouhých podpatků, před objektivem je jako doma. A konečně si užívá pozornost i v plavkách. Tolik fanoušků francouzská tenistka Océane Dodinová (28) nikdy neměla!
Kvůli téhle změně Océane devět měsíců nehrála tenis. Okamžitě po comebacku zvedla vlnu zájmu o velikost svého poprsí. „Jestliže mám z ploché hrudi najednou větší prsa, je snad jasné, že růst nebyl způsoben hnojením. Byla jsem na operaci a předem děkuji, že se mě na to už nebudete ptát tisíckrát denně,“ zodpověděla dotazy jedním vrzem.
Na kurty se vrátila tento týden v Remeši, a jestli z 363. místa nevyšplhá v žebříčku zpět do první padesátky, kde už před lety byla, klidně může místo pinkání přijmout některou z modelkovských nabídek.