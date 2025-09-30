Fenomén Kratochvíl zazářil na MS: Sedm medailí jako Phelps? Jsou těžké
Naložil si na sebe práci ve stylu Michaela Phelpse či Katinky Hoszúové v jejich neslavnějších letech. A podobně jako oni z mistrovství světa vyrubal poklad. Nevidomý plavec David Kratochvíl na MS v Singapuru zazářil čtyřmi zlatými, jednou stříbrnou a dvěma bronzovými medailemi. Navíc napříč vzdálenostmi i styly.
Nepřijdete si s těmi medailemi na krku trochu jako Phelps či Hoszúová?
(smích) „Ne, to vůbec. Na takové legendy ještě nemám…“
Nepronesou se trochu?
„Já jsem to upřímně nečekal, ale jsou docela těžké. Přišly mi těžší než tři paralympijské.“
V sedmi dnech jste získal sedm medailí. Tipuju správně, že nejcennější je pro vás závěrečná z kraulové čtyřstovky, vaší oblíbené trati, kterou jste navíc zaplaval ve parasvětovém rekordu?
„Přesně tak, asi to bude fakt ta čtyřstovka. To byl poslední závod, spolu se světovým rekordem nejcennější z tohoto mistrovství. Každá má za sebou jiný úspěch, osobák, něco, každá má svůj pocit.“
Jaké bylo plavat svou hlavní disciplínu na závěr vyčerpávajícího šampionátu?
„Před finále jsem v call roomu věděl, že to je poslední závod. Na jednu stranu jsem si říkal, že jsem strašně šťastný, že už to bude za mnou. Na druhou stranu jsem chtěl podat fakt nejlepší výkon. Věděl jsem, že mám na to zaplavat dobrý čas. Nevěděl jsem, že mám na to překonat světový rekord. Trenér si to myslel, já jsem tomu nevěřil. Na dvě stě metrech mi přišlo, že jsem pomalý a zadýchaný. Když jsem doplavával a křičely celé tribuny, tak jsem věděl, že to dopadlo.“
Jak se člověk připraví na takovýhle vražedný program?
„Trenér mi dával těžší tréninky, víc za sebou. Snažil se tři, čtyři týdny mi dát na vytrvalost, abych vydržel co nejdéle. Ke konci jsme se zaměřili na kvalitu, zrychlování, sprinty. Trenér měl v plánu, abych vydržel. Schoval to v trénincích.“
Obdivuhodné je, že jste získával medaile na tratích od padesátky po čtyřstovku, kromě vašich tratí kraulem i motýlkem taky prsy či znakem…
„Bylo by krásné, kdyby to takhle pokračovalo i dál. Nevím, jestli to vydržím dlouho. Bude těžší a těžší regenerovat. Doufám, že ještě vydržíme. Bylo by super, kdybych se zlepšil v polohovce a prsou. Kraul a motýl jsou moje hlavní styly, prsa se znakem a polohovkou vedlejší.“
Jaké ohlasy na vaše výkony se k vám už dostaly?
„Gratulovali mi kamarádi, známí. Bylo krásné, když jsem viděl na instagramu příběhy, příspěvky, které lidi sdíleli. Za každou gratulaci a komentář jsem šťastný. Mám mluvící mobil. Najedu do aplikace, kde mi to popisuje, od koho je příspěvek, jak dlouho tam visí, kolik má komentářů, lajků.“
Kdy potkáte spolužáky z gymnázia?
„V úterý jsem byl ještě naštěstí omluvený ze školy. Máma nejdřív plánovala, že by mě tam šoupla. Ale já si říkal, že si aspoň chvíli odpočinu. Až přijdu, doufám, že normálně pokecáme, spolužákům povyprávím zážitky.“
Čím vás doma přivítali?
„Měl jsem už řízky s kaší. To bylo super, to jsem si užil po dlouhé době.“