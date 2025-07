Bencicová žije sen 14 měsíců po porodu. Má slovenské občanství a sídlo v Bratislavě

Sama Bencicová se narodila ve Švýcarsku, ale oba rodiče pocházejí ze Slovenska. Otec z Bratislavy a matka z obce Močenok u Nitry. Tatínek Ivan Bencic svou dceru i trénoval. To už ale bylo dávno ve Švýcarsku, kde on sám vyrůstal odmalička. V roce 1968 mu bylo pět let, když rodina emigrovala do země helvetského kříže.

Belinda zdědila sportovní geny zejména po dědečkovi. Ivan Bencic hrával v minulosti hokej za Slovan Bratislava. Životním partnerem Bencicové je pro změnu bývalý fotbalista Interu Bratislava nebo Vítkovic Martin Hromkovič, který je zároveň i jejím kondičním trenérem. Společně mají sídlo v bratislavské čtvrti Koliba.

Slovenština tak doma jede na denním pořádku, což Bencicová prokázala i po svém dosavadním největším úspěchu kariéry, když se stala olympijskou vítězkou ve dvouhře na hrách v Tokiu 2021 a přidala stříbro ve čtyřhře po boku Viktorije Golubičové. Slováci si ji pak zvali do různých televizních show, kde hovořila rodným jazykem svých předků zcela plynule.

Nyní čeká na olympijskou vítězku a bývalou čtvrtou hráčku světa velká výzva. Pokud porazí Šwiatekovou, bude ve finále Wimbledonu, což se před turnajem nečekalo. Dosud bylo maximem Bencicové na grandslamech semifinále na US Open 2019. Na to, že patřila poměrně dlouho do nejužší světové špičky, do finále nikdy nepostoupila.

I pro zemi, kterou reprezentuje, je to velká věc. Švýcarsko má semifinalistku ženské dvouhry na nejslavnější trávě světa poprvé od roku 1998, kdy si ho zahrála jiná hráčka se slovenskými kořeny Martina Hingisová. Právě s vítězkou pěti grandslamů a rodačkou z Košic Bencicovou pojí více než jen slovenská krev.

Článek pokračuje pod grafikou

„Od šesti do osmnácti let jsem trénovala v akademii její maminky, takže se s Martinou známe. Občas jsme se střetly, dokonce si se mnou i zahrála. Byla takovým mým tenisovým vzorem,“ řekla před časem Bencicová.

Koncem dubna 2024 přivedla na svět dceru Bellu a zhruba čtrnáct měsíců poté je ve Wimbledonu mezi čtyřmi nejlepšími. „Je to neuvěřitelné, prostě splněný sen. Nemám slov,“ soukala ze sebe dojatá po úspěšných dvou tie breacích ve čtvrtfinálové řežbě s Mirrou Andrejevovou.

Aby ne. Hráčku elitní desítky porazila na grandslamu po téměř čtyřech letech. Bylo to navíc 448 dní od porodu. Kalendářní rok začínala na 489. místě žebříčku WTA. Nyní už je jasné, že ať semifinále dopadne jakkoliv, příští pondělí se vrátí do top dvacítky světa.

Zatím tak dělá radost ve VIP lóži i královně Camille a rodičům Rogera Federera Robertovi a Lynette. Ti si Benčičovou oblíbili v letech 2018 a 2019, kdy po boku jejich syna vyhrála dvakrát Hopmanův pohár.

Wimbledon však není jen jakýsi výstřel do tmy. Své možnosti osmadvacetiletá tenistka naznačila už na Australian Open, kde skončila v osmifinále na raketě Coco Gauffové. V únoru pak opanovala svůj první titul na Tour jako maminka. Stalo se tak na tvrdém povrchu v Abú Dhabí.

Proti Šwiatekové může Bencicová jen získat, protože je poměrně jasným papírovým outsiderem. Rozhodně však na straně Polky nebudou zkušenosti. I pro ni je to totiž poprvé v kariéře, kdy se procpala mezi poslední čtyři singlistky Wimbledonu. Pro jednu z nich dnes odpoledne půjde o další posun jejich tenisového života.