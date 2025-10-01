Bijec a televizní hvězda Krištofič: Nový ostrov přežití!

»Pirát« v Survivoru skončil na pátém místě.

Z jedné reality show do mnohem drsnější varianty. Bijec Kristofič jde do klece!

Účastník televizní soutěže Survivor 2024 Samuel »Pirát« Krištofič (36) se v kleci zatím hledá. Přemožitel Vémoly od návratu z »ostrova přežití« nevyhrál žádný duel.

V sobotu v domácím prostředí v Bratislavě zkusí tuto statistiku vyrovnat proti Němci Corderovi. „Můžu tě zabít, brácho? Protože já to klidně udělám, Cortadko,“ těší se na řežbu Krištofič.

Oktagon 77

Na zimní stadion Ondreje Nepely v Bratislavě se vrací ta nejlepší MMA! Akce začíná v sobotu 4. 10. v 18 hodin. Sledujte na oktagon.tv nebo na Premier Sport 3.

Už za 3 dny!

 

 

