Bijec a televizní hvězda Krištofič: Nový ostrov přežití!
Z jedné reality show do mnohem drsnější varianty. Bijec Kristofič jde do klece!
Účastník televizní soutěže Survivor 2024 Samuel »Pirát« Krištofič (36) se v kleci zatím hledá. Přemožitel Vémoly od návratu z »ostrova přežití« nevyhrál žádný duel.
V sobotu v domácím prostředí v Bratislavě zkusí tuto statistiku vyrovnat proti Němci Corderovi. „Můžu tě zabít, brácho? Protože já to klidně udělám, Cortadko,“ těší se na řežbu Krištofič.
Oktagon 77
Na zimní stadion Ondreje Nepely v Bratislavě se vrací ta nejlepší MMA! Akce začíná v sobotu 4. 10. v 18 hodin. Sledujte na oktagon.tv nebo na Premier Sport 3.
