Kalvach nás zajímá, v Plzni je boj o titul náročný, říká Kmotrík. Co boss Slovanu nabízí?

Nebylo by fér říci, že pouze končící smlouva v Plzni dělá z Lukáše Kalvacha, dlouhodobě jednoho z nejlepších hráčů Chance Ligy, atraktivní letní zboží. Každopádně kontrakt platný již pouze do června 2025 zásadně mění situaci na trhu a možná i v životě zanedlouho třicetiletého středopolaře. Nově se k vážným zájemcům o Kalvacha přidává Slovan Bratislava. „Ano, zajímá nás,“ potvrzuje generální ředitel slovenského mistra Ivan Kmotrík mladší ve videorozhovoru, který v následujících dnech najdete na webu liganaruby.cz. Šéf klubu také popisuje, co zkušenému záložníkovi nabízí.