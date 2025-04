Kontroverzní choreografie Slovanu. Soupeř podá stížnost za etnické urážky

„Slovensko, země Slováků a fanoušků Slovanu,“ stálo v nápise pod choreografií v kotli bratislavských fanatiků. To by ale ještě nebylo to nejhorší. Popisek totiž patřil k velké plachtě, na níž byli vyobrazeni fanoušci DAC a také příznivci maďarského Ferencvárose ve školních lavicích. V roli učitele jim pak fanoušek Slovanu na hodině zeměpisu ukazoval, kde je Slovensko. V oblasti, kde se na opravdové mapě nachází Maďarsko, doplnili do chorea nápis „Mongolia“.

Krátce po prezentaci kontroverzního obrázku navíc ještě domácí ultras zapálili žlutomodrou vlajku z tábora soupeře a spolu s ní i několik šál rivala.

Proti celé prezentaci ultras Slovanu se následně ohradil klub z jižního Slovenska v oficiálním stanovisku. „Nebyl to jen výsměch našemu klubu – zasáhlo to etnické, kulturní a národní citlivosti, které nemají místo ani v moderním fotbale, ani ve společnosti. V okamžiku, kdy by měl fotbal spojovat komunity, se místo toho objevily odkazy na rozdělení a vyloučení,“ stojí v prohlášení.

Klub z Dunajské Stredy se neohrazuje proti zdravé rivalitě, tu podle svých slov naopak ve fotbale vítá. Problematický je podle něj ale právě útok na etnický původ a kulturu lidí z města, odkud žlutomodrý klub pochází.

Vznik rivality

Většina obyvatel se zde totiž hlásí k maďarské národnosti. I proto tak má maďarská kultura velký vliv na kotel fotbalového celku DAC, který často zpívá chorály právě v maďarštině. Fanoušci také aktivně spolupracují s kolegy z budapešťského Ferencvárose. Klub zároveň dlouhodobě podporuje také maďarská vláda a i za její podpory vyrostl v Dunajské Stredě nový moderní stadion, který patří mezi nejlepší na Slovensku.

Zvýšené investice se projevují i na hřišti a z posledních šesti sezon se DAC hned čtyřikrát umístil na druhém místě, vždy právě za Slovanem. Ze souboje „slovenské“ Bratislavy a „maďarské“ Dunajské Stredy se tak v posledních letech stává hlavní derby v zemi.

Na různé narážky směřované na maďarský původ jsou tedy zástupci DAC poměrně zvyklí. Tentokrát to podle nich rival z hlavního města ovšem přehnal. „Jsme hrdí na rozmanitou, inkluzivní a kulturně bohatou komunitu, která definuje náš klub, naše fanoušky a náš region. Vždy se rozhodně postavíme proti těm, kdo tyto hodnoty zpochybňují nebo napadají,“ pokračuje obsáhlé prohlášení. Podle něj pak klub následně podá i oficiální stížnost Slovenskému fotbalovému svazu a bude požadovat důkladné prošetření situace.

Vyhrocený zápas, který na hřišti přinesl atraktivní podívanou a remízu 2:2, tak bude mít pravděpodobně ještě nefotbalovou dohru.

Druhá strana je však s prezentovanou chorografií jednoznačně spokojená. „Skvělá práce všech zúčastněných – nápad, grafika, výroba chorea, pyro tým i lidé z našich řad s krabičkami, kteří od vás vybírali příspěvky na choreo,“ pochvaluje si skupina Ultras Slovan na sociálních sítích. Klub žádné oficiální stanovisko k celé věci zatím nevydal, ovšem fotky s třaskavou choreografií se v jasně pozitivním duchu objevily i na oficiálních klubových účtech.

Ani to se tedy asi rivalovi líbit nebude. „Fotbal musí zůstat místem, kde vládne respekt, lidská důstojnost a rovnost – na hřišti i mimo něj. Žijeme ve střední Evropě 21. století. Vylučování nemá v naší hře místo,“ doplňuje Dunajská Streda, která nyní bude čekat, jak se k věci postaví Slovenský fotbalový svaz.