Vrací se derby s Priskem s Sparta má nad Slavií navrch: Nový favorit... Po 512 dnech!
Chystá se pomsta skvěle naladěných rudých na úkor rozladěných červenobílých mistrů? Čísla před derby Sparta – Slavia (v neděli 18:30, Oneplay Sport) tomu napovídají.
To podstatné je, že Sparta vede ligu a v KL si ve čtvrtek při výhře 4:1 s chutí zastřílela do sítě Shamrocku. Slavia už v úterý ztrápeně opouštěla San Siro, kde schytala sekec 0:3 od Interu, běhala, ale ani si neškrtla. Jediné, co hraje pro obhájce titulu, je o dva dny delší pauza. „Ne, to nevidím jako nějaký handicap. Jsme v dobré formě, náš výkon byl skoro dokonalý a byl to dobrý krok směrem k derby,“ hýřil optimismem po čtvrtečním zápasu sparťan Brian Priske.
Postrach z Letné
Jindřich Trpišovský má z trenérů v lize, proti kterým stál aspoň třikrát, nejhorší bilanci právě s Priskem: Jen dvě výhry z deseti utkání. I proto je tu podstatná změna oproti třem derby v minulé sezoně – za kouče Friise totiž nešla Sparta do střetu ani jednou jako favorit. Nyní se jí to po 512 dnech opět daří! „Sparta je po návratu Priskeho ve zcela jiném rozpoložení a na Letné nebude mít daleko od pomsty,“ tuší Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna. Potvrzují to čísla z Chance a Tipsportu, kde 63 % tipů míří na domácí.
Kurty na duel Sparta - Slavia
|1
|0
|2
|Fortuna
|2,24:1
|3,45:1
|3,15:1
|Tipsport
|2,36:1
|3,39:1
|3,06:1
|Betano
|2,15:1
|3,55:1
|3,10:1
10x Priske versus Trpišovský
0:0 Dán vedl Midtjylland v předkole LM v Edenu...