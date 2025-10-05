Vrací se derby s Priskem s Sparta má nad Slavií navrch: Nový favorit... Po 512 dnech!

Brian Priske a Jindřich Trpišovský
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský.
Slavia si před derby mohla odpočinout o něco déle. Pomůže jí to k výhře nad nedalekým rivalem?
Brian Priske nevidí kratší pauzu jako handicap Sparty.
Brian Priske a Jindřich Trpišovský
Na derby se Sparta naladila výhrou proti Shamrocku.
Bude Priske slavit i po derby?

Chystá se pomsta skvěle naladěných rudých na úkor rozladěných červenobílých mistrů? Čísla před derby Sparta – Slavia (v neděli 18:30, Oneplay Sport) tomu napovídají.

To podstatné je, že Sparta vede ligu a v KL si ve čtvrtek při výhře 4:1 s chutí zastřílela do sítě Shamrocku. Slavia už v úterý ztrápeně opouštěla San Siro, kde schytala sekec 0:3 od Interu, běhala, ale ani si neškrtla. Jediné, co hraje pro obhájce titulu, je o dva dny delší pauza. „Ne, to nevidím jako nějaký handicap. Jsme v dobré formě, náš výkon byl skoro dokonalý a byl to dobrý krok směrem k derby,“ hýřil optimismem po čtvrtečním zápasu sparťan Brian Priske.

Postrach z Letné

Jindřich Trpišovský má z trenérů v lize, proti kterým stál aspoň třikrát, nejhorší bilanci právě s Priskem: Jen dvě výhry z deseti utkání. I proto je tu podstatná změna oproti třem derby v minulé sezoně – za kouče Friise totiž nešla Sparta do střetu ani jednou jako favorit. Nyní se jí to po 512 dnech opět daří! „Sparta je po návratu Priskeho ve zcela jiném rozpoložení a na Letné nebude mít daleko od pomsty,“ tuší Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna. Potvrzují to čísla z Chance a Tipsportu, kde 63 % tipů míří na domácí.

Kurty na duel Sparta - Slavia

 102
Fortuna2,24:13,45:13,15:1
Tipsport2,36:13,39:13,06:1
Betano2,15:13,55:13,10:1

 

10x Priske versus Trpišovský

0:0 Dán vedl Midtjylland v předkole LM v Edenu...
4:1 …a Slavii v září 2020 po domácí výhře vyřadil.
0:4 První derby v říjnu 2022 ovládl Trpišovský.
3:3 V dubnu 2023 se na Letné urodilo 6 gólů.
0:2 Trpišovský ovládl i finále MOL Cupu 2023.
3:2 Květen 2023 a poprvé v derby slavil Priske!
1:1 Září 2023, penaltová přestřelka v lize.
3:2 Priske slavil po čtvrtfinále poháru 2023/24.
0:0 V roce 2024 v bilanci převážily remízy.
0:0 Poslední trenérský duel je z loňského května.

 

