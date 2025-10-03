Předplatné

Priske: Výhra nám do derby přidá sebevědomí. Chceme ukázat Česku dobrý fotbal

Slavící kouč Sparty Brian Priske
Slavící kouč Sparty Brian PriskeZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Brian Priske na lavičce Sparty v prvním kole Konferenční ligy
Hráčům Shamrocku se na Letné podařilo v závěru korigovat skóre
Lukáš Haraslín proti Shamrock Rovers nastoupil v průběhu druhého poločasu
Pavel Kadeřábek u míče
Veljko Birmančevič v útoku
Jan Kuchta hrozí před vápnem Shamrocku Rovers
Gól Asgera Sørensena na 3:0
24
Petr Fantyš
Prakticky okamžitě po prvním zápase v Konferenční lize se jeho zrak obrátil k nedělnímu derby se Slavií. „V neděli nás čeká soupeř jiné úrovně a úplně rozdílný zápas. Snad si formu přeneseme i do derby,“ vyhlíží klíčový souboj o první místo trenér Sparty Brian Priske. Pohodlná výhra 4:1 nad Shamrockem Rovers mu před jedním z vrcholů sezony udělala velkou radost.

Byl to ideální výkon?
„Téměř ano. Dojem trochu kazí jen inkasovaný gól. Hru jsme měli kompletně pod kontrolou, ale v závěru jsme čelili několika standardkám a pramenila z toho právě i obdržená branka.“

Lukáš Sadílek si připsal gól a asistenci a byl i u řady dalších momentů. Řekl si o častější místo v sestavě?
„Pokaždé o něm uvažujeme. Jsem za něj šťastný, jak velký měl vliv na celý zápas. Je to v mnoha ohledech skvělý kluk. Vím, že se mnou teď není úplně spokojený, protože by rád hrál víc, ale konečné slovo mám prostě já a v poslední době jsem volil jiné hráče. Ale vždycky když Lukáš hraje, tak je znát a je pro mě hodně důležitý.“

První gól v evropských pohárech si připsal Martin Suchomel. Co říkáte na něj?
„Je to vynikající voják. Dva góly dal už před týdnem v pohárovém utkání proti Karlovým Varům, pak se proti Baníku vůbec nedostal do sestavy a teď jsem ho na hřiště poslal a on předvedl výborný výkon. Odvedl svou práci, přidal gól a zaslouží si velkou pochvalu. Přesně tohle potřebujeme – hráče, který dá klubu všechno bez ohledu na to, kolik dostává minut na hřišti.“

Jan Kuchta a Albion Rrahmani si párkrát něco vyříkávali. Jak to na vás působí?
„Viděl jsem ten moment v prvním poločase. Tohle se v týmu jako Sparta prostě občas stává. Chceme vyhrávat a předvádět co nejlepší výkony, proto občas dojde i ke komunikaci se spoluhráčem třeba ohledně lepší přihrávky. Beru to jako ukázku zápalu pro hru, a že se hráči navzájem chtějí posouvat výš. Jdeme za společným cílem a je jedno, kdo vstřelí branku a ego někdy musí jít stranou, což Kuchta ukázal před čtvrtým gólem, kdy připravil míč Šulovi před prázdnou branku.“

Je vysoká výhra povzbuzující před nedělním derby se Slavií?
„Určitě. Jsme v dobré formě a nálada v týmu je dobrá, což jsme ukázali i teď proti Shamrocku. Se vším respektem k němu nás ale v neděli čeká soupeř jiné úrovně a úplně rozdílný zápas. To, jakým stylem jsme si proti Shamrocku poradili, nám snad dodá ještě víc sebevědomí. Jsem hodně spokojený s naší hrou na míči i bez něj. Ofenzivní trojka pracovala v presinku a represinku opravdu hodně, především Kuchta. Snad si to přeneseme i do neděle, kdy to bude hodně intenzivní a čeká nás spousta soubojů.“

Derby? Nezajímá mě, kdo je na druhé lavičce

Chyběly vám osobně zápasy se Slavií?
„Mám hodně rád velké zápasy a tohle je určitě jeden z nich. Snad ukážeme Česku, že proti sobě dokážeme zahrát dobrý zápas plný intenzity a kvalitního fotbalu.“

Jak vzpomínáte na zápasy proti Jindřichu Trpišovskému. Je pro vás souboj s ním speciální motivací?
„Rozhodně ne. Tohle není o mně a o něm, ale o našem a jejich klubu. Nezajímá mě, kdo je vedle mě na druhé lavičce. Soustředím se jenom na sebe a na svůj tým, abych mu pomohl k co nejlepšímu výkonu.“

Slavia odehrála svůj evropský zápas už v úterý, vy až ve čtvrtek. Vnímáte rozdíl dvou dnů pro přípravu jako nevýhodu?
„Ne. Jsme připravení.“

Po zranění se vrátil na trávník Lukáš Haraslín a hned si připsal gól. Jak důležitý je pro vás jeho přínos?
„Vždycky je skvělé, když máte kapitána zpět v týmu. I bez něj jsme si sice vedli celkem dobře a jsem spokojený, že máme široký kádr s vysokou kvalitou. Zápasy se Slavií jsou ale hodně náročné a i po něm nás čeká hodně náročných testů, takže potřebujeme hodně hráčů s různými dovednostmi.“

A jak je na tom směrem k derby Angelo Preciado, který na soupisce tentokrát chyběl?
„Očekávám, že v neděli bude opět součástí týmu.“

