Real je v krizi, trenér pod tlakem. Hráči se po další prohře za Alonsa postavili
V osmi zápasech jen dvakrát vyhrát? Na tohle slavný Real rozhodně není zvyklý. Madridský kolos navíc utrpěl ve středu v noci druhou porážku doma po sobě, v souboji gigantů podlehl v Lize mistrů 1:2 Manchesteru City. Xabi Alonso zažívá na trenérské lavičce krušné chvíle, tlak na jeho odvolání sílí. „My hráči za ním stoprocentně stojíme,“ zdůraznil po utkání záložník Jude Bellingham (22).
Real zabředl do nebývalé krize. V neděli padl doma se Celtou Vigo (0:2), ve středu nezvládl šlágr Ligy mistrů proti Manchesteru City. Zaplněným stadionem se nesl pískot naštvaných fanoušků a sílí debaty o tom, zda má u trenérského kormidla zůstat Xabi Alonso.
„Když doma nevyhrajete, může se to stát,“ odpovídal španělský kouč na pískot fanoušků. „Během zápasu jsme ale z lidí na stadionu cítili energii, hráčům opravdu pomáhali. Když přišel pískot na konci zápasu, chápeme to. Nároky jsou tady vysoké.“
Real nastoupil proti Manchesteru City bez osmi důležitých hráčů, jen na lavičce sledoval utkání zraněný Kylian Mbappé. „Zatím nevíme, zda se dá dohromady na nedělní zápas. Ale dnes nastoupit nemohl,“ sdělil Alonso.
V utkání proti anglickému gigantovi se svého týmu zastal i přes konečnou prohru 1:2, kterou rozhodla branka mladíka Nica O'Reillyho a penaltový zásah kanonýra Erlinga Haalanda. „Snažili jsme se až do konce, přes problémy, které máme kvůli zraněným. Hráči odevzdali úplně všechno. Dnes nemám, co bych kritizoval,“ hodnotil Alonso.
Blíží se radikální změna?
Bývalý skvělý hráč přišel na lavičku Realu před sezonou. Po výborném období v Leverkusenu, se kterým předčil i slavný Bayern, vstoupil do nového angažmá skvěle - Real na začátku sezony vyhrál jedenáct ze dvanácti ligových zápasů.
Jenže vítězná mašina se zasekla. Šňůra osmi zápasů s pouhými dvěma výhrami je ve slavném klubu neakceptovatelná. Vedení klubu se mělo podle španělských médií sejít po nedělní prohře se Celtou Vigo a řešit trenérovu budoucnost. Měla být na stole i možnost, že pokud Real nezvládne zápas proti City, dojde na trenérovo odvolání.
K radikálnímu kroku zatím nedošlo, minimálně do nedělního zápasu proti Alavésu má kouč důvěru vedení. Navíc se za něj postavili i hráči.
„Trenér je skvělý, já s ním mám osobně výborný vztah, ostatní hráči také. V posledních zápasech jsme zklamali. Ale nikdo neskládá zbraně, nikdo si nestěžuje a nenaříká, že sezona už skončila,“ zdůraznil anglický záložník Jude Bellingham.
„V LaLize jsme ztratili příliš mnoho bodů a i když se nám v Lize mistrů celkem daří, nemůžeme si dovolit vypadnout z první osmičky. Ale myslím, že jsme dnes ukázali, že za trenérem stojíme,“ dodal gólman Thibaut Courtois.
Real má před sebou do konce roku tři zápasy (dva v lize, jeden v poháru), které potřebuje zvládnout. „Výsledky v listopadu a prosinci nejsou dobré,“ uznal Alonso. „Jsme sami k sobě hodně kritičtí. Musíme dál pracovat a věřit, že se to otočí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|6
|6
|0
|0
|17:1
|18
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Paris SG
|6
|4
|1
|1
|19:8
|13
|4
Manchester City
|6
|4
|1
|1
|12:6
|13
|5
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|6
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|7
Real
|6
|4
|0
|2
|13:7
|12
|8
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|9
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|10
Dortmund
|6
|3
|2
|1
|19:13
|11
|11
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|12
Newcastle
|6
|3
|1
|2
|13:6
|10
|13
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|14
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|15
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Juventus
|6
|2
|3
|1
|12:10
|9
|18
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|19
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|20
Leverkusen
|6
|2
|3
|1
|10:12
|9
|21
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|22
Karabach
|6
|2
|1
|3
|10:13
|7
|23
Neapol
|6
|2
|1
|3
|6:11
|7
|24
FC Kodaň
|6
|2
|1
|3
|10:16
|7
|25
Benfica
|6
|2
|0
|4
|6:8
|6
|26
Pafos
|6
|1
|3
|2
|4:9
|6
|27
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|28
Bilbao
|6
|1
|2
|3
|4:9
|5
|29
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Club Brugge
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|32
Bodo/Glimt
|6
|0
|3
|3
|9:13
|3
|33
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|34
Ajax
|6
|1
|0
|5
|5:18
|3
|35
Villarreal
|6
|0
|1
|5
|4:13
|1
|36
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
- Osmifinále
- Play-off