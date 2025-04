Slavia se podílela na operaci Klimenta, má dál zájem. Věc řeší i Tvrdík, co je podmínkou?

Je to čtrnáct dní zpátky, co deník Sport přišel s vysoce pikantní informací, že Slavia chce v letním přestupním termínu vypolstrovat útočnou rotu (Chorý, Chytil) o Jana Klimenta, nejlepšího kanonýra ročníku 2024/25. Byť zpočátku v olomouckých kancelářích kroutili nesouhlasně hlavou, věc byla v běhu a sám hráč na slávistickou vábničku slyšel. V jednatřiceti letech se mohl dočkat angažmá, na které při loňském odchodu z Plzně ani nepomyslel.

Jak šel čas, bylo téměř jisté, že kluby najdou společnou řeč a na trase Eden–Olomouc dojde k explozivnímu přesunu. Jenže minulé úterý plány vyhučely komínem. Klimentovi v semifinále MOL Cupu ostravský Michal Frydrych nezaviněně zlomil lýtkovou kost. V prvních reakcích to vypadalo, že k očekávanému přestupu z důvodu vážnosti úrazu a dlouhé rekonvalescence nedojde.

Jenže Trpišovský po Klimentovi moc touží. A tak se rozjela záchranná operace s nejasným výsledkem, ovšem s nadějí. V celé věci se angažuje i slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

„Především chci potvrdit, že o Honzu jsme měli a máme velký zájem,“ poprvé zaznělo z úst některého z představitelů Slavie. Tím upřímným mužem byl v sobotu Jindřich Trpišovský. Pak pokračoval v dalších úvahách. „V jeho případě nekoukám na věk. Má totiž něco, co by nám hodně pomohlo. Příští rok nás čekají tři soutěže.“

Sháňka po třetím střelci do party je pochopitelná. Po odchodu Lukáše Fily do italských Benátek má Trpišovský jen dvě varianty na hrot, a to je málo. Obzvlášť při představě, že na podzim musí slávistická parta zvládnout zhruba třicet zápasů v domácí soutěži, MOL Cupu a Lize mistrů. Proto ta enormní snaha získat Klimenta, útočníka „schickovské“ typologie. Elegantního, náběhového, s dlouhým krokem a precizním zakončením. Hlavou i nohou.

Podmínka? Zotavení bez komplikací

Ve Slavii si po úterku celkem rychle řekli, že vážné zranění a vysoká pravděpodobnost, že hráč nestihne start ligové sezony, není překážkou k přestupu. Podmínkou však je, že rekonvalescence půjde přesně podle předem stanoveného itineráře.

„Honza se podrobil operaci, náš klub se na tom trošku podílel. Budeme mít o něj zájem dál. Je to výjimečný hráč. Je mi moc líto, co se mu stalo. Fazonu měl skvělou. K nám by se hodil, on o to projevil zájem taky. Pak je to o jednáních klubů. Jsem šťastný, že i pan Tvrdík je s Klimičem v kontaktu. Není jednoduché to rozhodnout, ale podle mých informací bychom v tom chtěli pokračovat a dát mu šanci i po zranění,“ dal na srozuměnou Trpišovský.

„Věřím, že rekonvalescence bude probíhat bez komplikací. Pokud naprosto logicky cítíte po fantastické sezoně zájem klubů, je to jasné. Vnímáte naději, že si vysloužíte krásný kontrakt, zahrajete si Ligu mistrů nebo budete v zemi, která vás ještě víc zabezpečí. Je to sportovní tragédie. Věřím, že ho to nepřibrzdí. Už několikrát ukázal, že se nevzdává. Přeju mu, aby byl fit a dával góly, ať to bude kdekoli,“ vyjádřil se olomoucký trenér Tomáš Janotka.

Příští týdny ukážou, zda léčba probíhá podle plánu. Pokud ano, Klimentův odchod do Slavie je velmi pravděpodobný.