Nejhorší evropský duel: Slavia se zapsala do dějin. Plán Trpišovskému nevyšel
Jen čtyři doteky s míčem ve vápně Interu za čtyřiadevadesát minut boje. V této statistice nebyli „sešívaní“ na evropské scéně za posledních deset let nikdy horší… Data zřetelně ukazují, že Slavii se druhý duel v Lize mistrů hrubě nevyvedl. Porážka 0:3 v Miláně je nepříjemná. Nefunkční taktický plán a absolutní bezradnost sestavy Jindřicha Trpišovského jsou velkým strašákem do dalších bitev. „Ani kvalitní hráči neuspějí bez organizace hry, ta rozhoduje,“ říká expert Václav Kotal.
Ať byl výsledek jakýkoliv, „sešívaní“ v Evropě vyhrávali, či prohrávali, povětšinou platilo, že odvedli skvělou práci. Za herní nadstandard a náročnost přenesenou do brutální intenzity výkonu si vysloužili řadu pochval, množství ocenění. Velcí trenéři, včetně Josého Mourinha, obdivně zvedali obočí nad přednesem týmu z Česka. Naposledy před rokem hráči Lille, v bitvě o postup do hlavní fáze Ligy mistrů, lapali v edenské odvetě po dechu. Poté, co sudí ukončil zápas, si hlasitě oddechli. Třeba Thomas Meunier, co strávil dlouhé roky v PSG a Dortmundu, přiznal Lukáši Provodovi, že takovou jízdu od soupeře ještě nikdy nezažil.
Proto se celkem logicky očekávalo, obzvlášť po prvním herně vyvedeném vystoupení s Bodö/Glimt, že stejnou parádu vystřihne Slavia i na San Siru. Stejně jako před šesti lety (Inter 1:1), stejně jako před rokem a půl (AC Milán 2:4 v početním oslabení). Stal se pravý opak. Bíločervení sehráli dost možná nejhorší evropský zápas v éře Jindřicha Trpišovského. „Chyběla nám energie, pohyb a hra co nás zdobí. Dlouho jsme nebyli tak pasivní,“ lamentoval slávistický kouč.
Pravda, data to jasně ukazují. Český mistr si nevytvořil jedinou velkou šanci oproti devíti vysoce kvalitním příležitostem Interu. Soupeř rozjel třikrát tolik útočných akcí. Vystřelil jednadvacetkrát, Slavia třikrát… Ale co bouchne do očí úplně nejvíc je metrika očekávaných gólů 3,98 proti 0,11 a s tím související počet doteků ve vápně soupeře. Pražané měli v klíčové části hřiště balon na kopačce za čtyřiadevadesát minut hry jen čtyřikrát (!). Dle analytických dat Opty je to u pražského týmu v zápase evropských pohárů nejméně za posledních deset let. Slavia taková čísla zná z ligy. Jen v opačném gardu.
„Nejsme zvyklí strávit takovou dobu bez míče. Pak nás to hází do situace, kdy nemůžeme mít nahoře represink. Inter nás tlačil do nízkého postavení, které jsme měli řešené dobře, ale směrem nahoru to pak bylo daleko,“ vysvětloval Trpišovský.
Moc dobře věděl, že taktický plán se minul účinkem. Respektive mohl být důmyslně sestrojený, ale v praxi se ukázal jako neproveditelný. Hodně zjednodušeně řečeno: Slavia chtěla obracet hru do pravé strany, Vasil Kušej si měl nabíhat do volných prostorů a hbití záložníci mu měli po zisku míče adresovat přesné pasy, a následně jediného útočníka v ofenzivní zóně doplňovat ve více hráčích. Tato strategie zůstala v šatně nakreslená na flipchartu. V reálu nefungovala. Postavou malý Kušej sváděl hlavičkové souboje po zoufalých nákopech, ani v druhém poločase to s Tomášem Chorým nebylo výrazně lepší.
„Chyběl nám v rozehrávce levák na jiné straně, možná mohl hrát Mbodji. Jiná varianta vlastně neexistuje, Bořil není ve stavu, aby nastoupil,“ řekl Trpišovský.
Problém nebyl však jen v těchto aspektech. Inter diktoval, Inter určoval, Inter byl silovější, rychlejší, techničtější, přesnější, agresivnější, nechybující. „Nelze srovnávat italskou a českou ligu, to je jednoznačné. Stačí, když se podíváte na hráče, jejich úroveň je jednoznačně někde jinde než u nás. Naše česká mužstva s nimi mohou hrát jen ve chvíli, pokud mají výbornou organizaci hry a podobně. Pak je možné něco eliminovat,“ pronesl Václav Kotal v hodnotícím rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Dost přesně vystihl stav věcí. Byť Štěpán Chaloupek odehrál v defenzivě výtečný zápas, Slavii se totálně rozpadla mistrovská obrana Holeš, Ogbu, Bořil. Ani jeden nebyl ve stavu nastoupit. „Zásah je to obrovský. Team management je při hře nejdůležitější a Bořil, Ogbu a Holeš jsou v tomto srdce hry. Když hraje Zima s Bořilem či Holešem, jeho výkony jsou také lepší. Lídrovství si nekoupíte. Proto věříme, že by Bořil mohl zvládnout část derby,“ zadoufal trenér.
Absence klíčových obranných stožárů však nemůže být výmluvou za milánskou marnost. Za tři neděle se Slavia podívá znovu do Itálie, tentokrát zavítá do Bergama, kde je doma Atalanta. „Jak ji znám, je to také špičkové mužstvo, dobře vědí, co chtějí hrát. Asi dva roky zpátky, když jsem je sledoval podrobně, jsem je považoval možná za nejlepší mužstvo v Itálii,“ varuje dopředu Kotal.
Inter vs. Slavia
Statistiky
Inter
Slavia
Góly
3
0
xG
3,98
0,11
Útočné akce
75
26
Úspěšnost přihrávek
91%
86%
Počet přihrávek
515
362
Uběhnuté kilometry (tým)
118,2
121,3
Střely/na branku
21/6
3/1
Velké šance
9
0
Doteky ve vápně
38
4
Přihrávky do útočné třetiny
55
30
Přihrávky do vápna
14
4
Centry/úspěšné
12/9
6/1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3
Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|4
Karabach
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|5
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|6
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|7
Atlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|8
Newcastle
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|9
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|10
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|11
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|12
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|14
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|18
Saint Gilloise
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|19
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|20
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|21
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|22
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|23
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|24
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|25
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26
FC Kodaň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|27
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|28
Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|29
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Benfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|31
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|32
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off