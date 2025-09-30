Inter - Slavia 3:0. Pražané v Itálii padli, rozhodla Staňkova šílená minela
Zatímco většinou drží Slavii tygřími zákroky na čáře, protentokrát svůj tým nešťastně potopil. Brankář Jindřich Staněk proti Interu předvedl zdrcující minelu, která nasměrovala jeho spoluhráče k porážce rozdílem třídy (0:3). Šance na bod, či dokonce gól byly miniaturní; domácí gigant naprosto dominoval a českému mistrovi půjčoval míč jen výjimečně. Po dvou kolech Ligy mistrů se tak Pražané „pyšní“ pouze bodem.
Během úterý vyšla na povrch fotbalového světa důležitá zpráva pro každého (nejen) italského fanouška. Historický chrám San Siro se oficiálně přesune z rukou města do vlastnictví AC a Interu, což znamená jediné – v roce 2027 má začít výstavba nového stadionu, ten současný bude srovnán se zemí. Brzy se tak definitivně zavře šance, aby fotbalové „koloseum“ jakýkoliv český tým poprvé dobyl. Ani Slavii se to totiž v úterý bohužel nepovedlo. A popravdě, nebyla tomu ani blízko.
Smutný hrdina v hlavní roli? Jindřich Staněk. Obrovskou, na top evropské úrovni prakticky nevídanou chybou nastartoval domácí hráče, když ve 30. minutě na výsost naivním způsobem zkusil ve vlastním vápně krátkou přihrávku, jen aby namazal Lautaru Martínezovi. A argentinský mistr světa prázdnou bránu přece neodmítá…
Do poslední chvíle se přitom spekulovalo, zda reprezentační gólman po viróze do brány naskočí.
„Někoho to postihlo víc, někoho míň. Z nejhoršího jsme ale venku. Když jdete do takového zápasu, nemyslíte na to. Kdyby nebyl stoprocentní, tak do brány nepůjde,“ podotýkal před utkáním asistent Zdeněk Houštecký v rozhovoru pro stanici Nova Sport.
Po darované brance se černomodrý kolotoč roztočil naplno. Ne, že by předtím už nekroužil; Slavia si na San Siru už od začátku zápasu zkoušela disciplínu hry bez míče. „Zvolili jsme tři stopery kvůli stylu soupeře, ať máme jejich útočníky pokryté ještě jedním hráčem,“ prozradil Houštecký o návratu k odklonu od obranné čtyřky.
A je pravda, že Tomáš Vlček, David Zima a Štěpán Chaloupek měli plné nohy práce: už před Staňkovou minelou se famózní Marcus Thuram s Martínezem dostali do slibných šancí a držení míče domácích nebezpečně překonávalo 70 %. Akce Slavie? Trvaly maximálně pár desítek sekund.
A brzy (o dvě minuty později) přišla další rána. Obrovská individuální kvalita Interu se opět projevila, Thuram se tentokrát změnil v asistenta a Denzel Dumfries nepohlídaný Daikim Hašiokou zblízka pohřbil šance Slavie na body – 2:0.
Po půli se obraz hry změnil. Ne tolik kvůli příchodu Tomáše Chorého, který překvapivě proseděl první poločas na lavičce, ale spíše proto, že domácí kolotoč přeřadil na nižší stupeň. Kam se hnát? Běžecky vyplivaná Slavia (Sadílek šel o půli dolů se sedmi naběhanými kilometry) dostala milosrdně čas od času balon, do šance se ani nedostala. Utkání skončila číslem jedna v kolonce střel na bránu. A ta byla z dálky po přímém kopu Muhammeda Chama…
Naopak další ofenzivní taneček před Staňkem zakončil do prázdné brány kanonýr Martínez a přímo senzačním skluzem vykopával z čáry zakončení Petara Sušiče obětavý Chaloupek. Mohlo to skončit i hůře… Ani druhý zápas Slavie v Lize mistrů se tak nedá brát jako úspěšný.
San Siro ještě chvíli stát bude, byť si na něm Slavia možná už nezahraje. Ale jedno je jisté – po posledních dvou návštěvách opouštěla legendární stadion s hlavou nahoře, nyní odchází jasně poražená.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3
Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|4
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|5
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|6
Atlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|7
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|8
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|9
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|10
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|11
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|12
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|14
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|18
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|19
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|20
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|21
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|22
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|23
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|24
FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|25
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|27
Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|28
Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Benfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|31
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|32
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
