Trpišovského asistent Řehák po MOL Cupu: Máme v týmu chřipku, šest nemocných
První představení Slavie v tomto ročníku MOL Cupu přineslo řadu změn v základní sestavě a šanci dostali i hráči, kteří zatím mnoho minut neposbírali. Nešlo však pouze o to, aby mladíci získali potřebné minuty, ale některé změny byly i vynucené. „Řada hráčů popadala, protože v týmu máme nějakou chřipkovou epidemii,“ poodkryl po zápase asistent trenéra Pavel Řehák. Slavia i bez některých opor v Brozanech slavila postup po výhře 2:0.
Jak se vám zápas líbil?
„Klasické pohárové utkání. Bohužel jsme na začátku neproměnili několik šancí, ale ještě před přestávkou jsme se dostali do vedení. Uklidnění pak přišlo až v poslední minutě.“
V sestavě přišlo hodně změn, šlo jen o běžnou rotaci na pohár?
„Šanci dostali zdraví hráči, protože máme hodně nemocných. Řada hráčů popadala, protože v týmu máme nějakou chřipkovou epidemii a hned šest hráčů je nemocných.“
Nastoupila řada mladíků, Jakub Kolísek, Adam Rajnoha nebo Tomáš Jelínek. Kdo z nich vás nejvíc zaujal?
„Už v létě s námi byli na soustředění, dostali šanci a určitě posbírali další zkušenosti a mohli si zase víc navyknout na náš herní styl. To jim dodá chuť do dalšího tréninku, aby se dál zlepšovali.“
Bolelo to hodně? Často se přerušovalo a byla tam řada faulů…
„Hlavně ve druhém poločase tam bylo hodně přerušování, což fotbalu samozřejmě neprospělo. Nejhorší byl asi zákrok na Chama, ale naštěstí to ustál a nebylo to nic vážného.“
Brozany hodně srdnatě bránily a odběhaly to s vámi. Překvapilo vás to?
„Čekali jsme, že budou hrát takhle zataženě, ale měli jsme se víc prosazovat. Hlavně ve finální třetině hřiště jsme měli hrát s větším klidem a chyběla nám tam nějaká překvapivá přihrávka.“
Jak vnímáte kouzlo fotbalu, že jste teď v Brozanech a za týden jedete na San Siro?
„To je na fotbale to krásné a každého takového zápasu si musíme vážit. Hráče taky víc baví hrát zápasy, než jen trénovat. Na San Siro se samozřejmě těšíme. Už jsme tam hráli a víme, co nás čeká. Každopádně to asi bude trochu jiný zápas než tady.“
Tomáš Chorý se po odpykání trestu objevil na lavičce, proč nešel do hry?
„Má taky drobné zranění v oblasti dolní končetiny, takže jsme ho radši ještě pošetřili.“
Na pátek už bude připravený?
„No… i z tréninku v pondělí odešel dřív, takže to opravdu není stoprocentní. Proto nenastoupil ani na část zápasu.“
Domácí příznivci tady stáli hned za vaší střídačkou. Jak nepříjemné bylo jejich pošťuchování?
„Nebyli sprostí nebo vulgární. V tomhle pohárovém zápase to k tomu patří, takže na ně se vůbec nezlobíme.“ (smích)
Podpora Tribuny Sever byla hodně slyšet. Bylo to i tím, že se hrálo ve skromných kulisách?
„Jsme hlavně rádi, že za námi fanoušci přijedou kamkoli a patří jim za to velký dík. Povzbuzování bylo fantastické a je to náš dvanáctý hráč. Moc jim za to děkujeme.“