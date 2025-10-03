Oktagon poprvé na RTL: Dva miliony diváků?!

Autor: vav
Pavol Neruda.

V Německu je zakázáno vysílat MMA před 23:00. Pro Oktagon už to ale neplatí, vůbec poprvé tam v sobotu poběží v bezplatné televizi, a to na hlavním kanálu RTL! 

„Je to obrovský milník. Něco podobného se v Německu nestalo od boxerských zápasů bratrů Kličkových před 15 lety. Očekáváme asi dva miliony diváků,“ těší se spolumajitel organizace Neruda.

OKTAGON 77

Na Zimní stadion Ondreje Nepely v Bratislavě se vrací ta nejlepší MMA! Akce začíná dnes v 18 hodin. Sledujte na oktagon. tv nebo na Premier Sport 3.

