Oktagon poprvé na RTL: Dva miliony diváků?!
V Německu je zakázáno vysílat MMA před 23:00. Pro Oktagon už to ale neplatí, vůbec poprvé tam v sobotu poběží v bezplatné televizi, a to na hlavním kanálu RTL!
„Je to obrovský milník. Něco podobného se v Německu nestalo od boxerských zápasů bratrů Kličkových před 15 lety. Očekáváme asi dva miliony diváků,“ těší se spolumajitel organizace Neruda.
OKTAGON 77
Na Zimní stadion Ondreje Nepely v Bratislavě se vrací ta nejlepší MMA! Akce začíná dnes v 18 hodin. Sledujte na oktagon. tv nebo na Premier Sport 3.
