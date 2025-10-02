Potíže Pražanů? Asi hráčská politika, Gross je neústupný. Na Spartu jak do fabriky
KOMENTÁŘ PAVLA BÁRTY | Tým bez duše, zvadlá střídačka, nevěřícné pohledy zračící bezradnost. Co s tím? Kudy kam? Tak špatná jako v úterním zápase s Plzní doma Sparta dlouho nebyla. Třetí porážka za sebou ze čtyř utkání na vlastním ledě. „Hrajeme si s reputací a děláme ze sebe blbce,“ komentoval trenér Pavel Gross odevzdanost svých svěřenců.
Když předloni po letech v Německu přicházel do Sparty, za kterou ještě za éry Pavla Wohla hrával, zdálo se, že on bude ten pravý. Právě také kvůli své historii a paralele s jedním ze slavných období. Jenže v play off přišel nevídaný obrat Třince, a když Sparta v minulé sezoně osudového soupeře konečně odklidila, ztroskotala na Kometě. Už tehdy se Grossova pozice otřásla. Nakonec prodloužil o další sezonu. Měsíc po startu extraligy létá stejné téma vzduchem znovu.
Nikdo moc po ruce není. Patrik Augusta skončí u dvacítky až po Novém roce. Jaroslav Nedvěd, který se vzdal nabídky z Litvínova, má dobrou pozici na sparťanské farmě v Litoměřicích a u české osmnáctky. Taky zažil, jak ho s Uwem Kruppem onehdy vyplivli na cestě do Třince z autobusu u Velkých Popovic jak stopaře. Byl konec ledna, proto tak narychlo. Než začne nový výplatní měsíc. Ale na podnět k tomuto kroku se čekalo od listopadu.
Gross a jeho štáb mají na současném stavu svůj podíl. Proslýchá se třeba o třenicích ohledně hráčské politiky. Jak je kouč neústupný. Jak chce posily, které pak nehrají. Sparta si může dovolit téměř každého, o koho stojí a finančně na něj dosáhne. Jenže v tom se zároveň skrývá jedno z úskalí. Peníze nejsou všechno. Ostatně, s podobnými problémy se na začátku sezony potýkají Pardubice. Jen se o nich tolik nemluví.
„Budíček!“ skandovali fanoušci během zápasu Sparty s Plzní. Může přijít doba, že začnou pískat a bučet. Na kapitánovi Filipu Chlapíkovi je znát, jak ho herní mizérie štve. Na jiných ne. Buď jsou psychicky tak dole, nebo budí dojem, že chodí do haly jak do fabriky. Odpíchnout si příchod, něco odmakat, než bude „padla“.
Pavel Gross je pan trenér, ale to byli i jeho předchůdci. Václav Varaďa začal některým lidem z vedení i části hráčů vadit ještě dřív, než měl nastoupit. I tyhle věci hráči vnímají a jsou náchylní k tomu, aby se chytli a podlehli jim. Ale spíš by pomohl zásah do sestavy, větší tlak i na cizince. Aby zbystřili a vycítili, že se něco děje.
Kosmetická rošáda Kryštofa Hrabíka za třináctého útočníka Kladna Ondřeje Bláhu o tom nesvědčí. Výměna pro výměnu, prostě nám někoho pošlete, aby se něco dělo. Tomáš Netík jako trenér vede dobře sparťanskou juniorku. Pro začátek by se mohl hodit do podpůrné role. Aby si to osahal a aby nahoře věděli, po jakých pokladech můžou sáhnout do mládeže. Ovšem jednou z věcí, kterou Sparta nejvíc potřebuje, je narovnat kabinu. Rozpoložení, do jakého spadla, ji v tomhle ohledu ještě víc nahlodává. Pak se stane, že zatímco jeden brzdí, druhý přidává plyn. Tým se musí dát dohromady. Jinak nemá šanci.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž