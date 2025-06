Budoucnost lezení v Česku? Smělé plány na Letné. MS 2027 v Brně na úkor Pekingu

V roce 2023 to byla pilotní akce a jistě pomohlo, že tehdy Adam Ondra na boulderingu zazářil a bral druhé místo. Letos česká legenda sportovního lezení taky nechybí, dojde na třetí díl SP na Letné a Praha jde příkladem.

„Pro nás je skvělé, že už se SP na Letné stává tradicí, protože jde už o třetí ročník. Dostáváme se mezi preferované pořadatele. Byli jsme vyhodnoceni i jako pořadatelé, od kterých se ti další mohou něco přiučit, což je velký úspěch,“ pochlubil se za organizátory předseda svazu Jan Bloudek.

Lákadlem pro české fanoušky je pochopitelně osobnost Adama Ondry. Ten už ale prohlásil, že letos na Letné dojde na jeho závodní derniéru v boulderingu. I tak by teoreticky do budoucna o Ondru diváci přijít nemuseli, protože pětinásobný mistr světa se hodlá nadále věnovat lezení na obtížnost, což je dlouhodobě jeho doména.

„Snažíme se o to, abychom mohli pořádat i SP v obtížnosti. Pro rok 2026 je to stále v jednání. Rádi bychom měli kombinaci, tedy bouldering i obtížnost. Těch pořadatelů je bohužel z Evropy hodně, takže je to náročné. Je to pořád nejisté. Dlouhodobě máme smlouvu jen na boulder, ale snažíme se,“ prozradil Bloudek a Ondra si vtipně přisadil.

„Myslím si, že na Letné by obtížnost byla ještě lepší než boulder, protože by to celé dostalo panorama s tím krásným pohledem na Prahu. To by měl být jeden z hlavních argumentů,“ rozesmál Ondra všechny přítomné na tiskové konferenci. Pak ale zcela vážně dodal hlavní argument důležitý pro české barvy. „Nemluvě o tom, že celá naše reprezentace je nepochybně lepší v obtížnosti.“

Kdo by ještě chtěl vyrazit tento týden od pátku do neděle na SP v boulderingu, nemusí smutnit. Vstupenky jsou ještě k mání.

„Vstupenky se prodávají podobně jako v minulých ročnících. Loni šly ty prodeje o něco lépe díky olympiádě, ale on ten největší prodej bývá stejně těsně před akcí, takže uvidíme, ale myslím si, že se nám podaří prodat, co potřebujeme,“ má jasno Bloudek a poznamenal, že v akci bude i řada dalších českých reprezentantů. „Tím, že jako pořadatel máme vyšší kvótu startujících, je to dobrá příležitost pro naše lezce, aby si osahali tvrdou zahraniční konkurenci.“

Brno jako hlavní město lezení

Na tiskové konferenci k SP v boulderingu na Letné před rokem se odtajnilo, že Česko kandiduje na pořádání MS ve sportovním lezení 2027. Dnes už je jasné, že to byla kandidatura úspěšná a pro české lezení to znamená obrovskou výzvu. Vždyť Brno porazilo i asijského tygra z Pekingu.

„Obrovský úspěch. Když jsme loni říkali, že máme ambice pořádat MS, tak jsme nevěděli, jestli nejsme až příliš smělí. Že jsme tu kandidaturu vyhráli, je takový malý zázrak. Velký díl má na tom i Adam Ondra, který svým videem pomohl přesvědčit delegáty valné hromady, že zvedli ruku pro Česko a ne pro Peking. Samozřejmě je s tím spousta starostí a příprav, ale těšíme se. V roce 2027 bude Brno hlavním městem světového lezení. Zároveň to budou i nominační závody na olympiádu,“ vyprávěl Bloudek a prozradil, kde se bude MS odehrávat.

„Bude to velkolepá akce pro jihomoravskou metropoli. Vždyť se bude soutěžit na místě, které ještě není kompletně hotové. Šampionát by se měl konat v Aréně Brno, která se staví u výstaviště. Měla by být hotova v roce 2026, takže rok 2027 je dostatečně s rezervou. Bude to podle nás prostředí na úrovni a nejlepší možnost v Česku.“

Ondra pak šéfa českého svazu doplnil. „Je to z dobrých důvodů pod střechou. MS se musí konat uvnitř kvůli naprosté regulérnosti. Ano, lézt venku jako na Letné, má své kouzlo, ale mohou se taky měnit podmínky, takže vevnitř je to v tomto ohledu lepší.“