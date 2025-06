Ondrova rozlučka na Letné se blíží: Syn je motivací, už umí fandit. Těší se na kotel

Světový pohár v boulderingu v Praze na Letné? To už je od roku 2023 neodmyslitelná část sportovního roku v Česku. Znovu se do hlavního města sjede světová elita v čele s českou hvězdou Adamem Ondrou, který by rád navázal na stříbro právě z toho prvního ročníku. Bude to ale nesmírně těžké. „Konkurence nespí a mladá generace, která vyrůstá na těch moderních typech boulderu, je stále početnější,“ má jasno český olympionik a pětinásobný mistr světa. Ondra zároveň už dříve prohlásil, že to bude jeho rozlučka s boulderingem v bohaté kariéře.

Už od pátku to vypukne kvalifikačními boji. Adam Ondra sice v Praze skončí svou boulderingovou pouť, ale neznamená to úplný konec kariéry. Bude totiž pokračovat ve své nejoblíbenější disciplíně, což je lezení na obtížnost.

„Zatím to není taková nostalgie, protože je to konec jen v té jedné disciplíně. Přesto se na víkend moc těším. Místo v Praze na Letné je neuvěřitelné. Doufám, že se prokoušu alespoň do semifinále. Finále by bylo veleúspěch.“

Ondra se stal mistrem světa v boulderingu už v roce 2014 a v této disciplíně vyhrál i SP. Jenže roky plynou a bouldery se staví více na míru mladším a dynamičtějším závodníkům. Ondru navíc v boulderingu nejvíce zlobí během kariéry levé rameno.

„Částečně se dá říct, že jsem některé modernější prvky boulderingu netrénoval tolik jako v minulých letech. Na druhou stranu jsem hodně pracoval na fyzioterapii, aby mě to zlobivé rameno z minulé sezony tolik netrápilo. V tomto ohledu jsem sebevědomý, že by to snad mělo fungovat,“ říká český sympaťák, ale zároveň dodává, že si nestaví vzdušné zámky. Základem je pro něj před domácími fanoušky postup do semifinále a dál se uvidí.

„Boulder v tom moderním pojetí je krutý pro moje ramena. V normálním lezení mě totiž nezlobí. Je pravděpodobné, že někdy v průběhu soutěže dojde na nějaký pohyb, kde budu zvažovat, jestli do toho jít naplno. Loni jsem to v tom prvním finálovém boulderu hodně řešil. To jsou momenty, kdy člověk přemýšlí nad tím, že chce udělat dobrou show pro domácí diváky, ale musí taky myslet na budoucnost. Jinak bych hodnotil moje rameno tak, že je v pohodě,“ konstatoval Ondra.

Znovu se očekává dechberoucí kulisa, jak ji Praha umí vyrobit. Místní závody si oblíbil i olympijský vítěz z Paříže v kombinaci Brit Toby Roberts, který SP na Letné notně propaguje a do Prahy přivezl početný fanklub. Kromě mnoha českých fanoušků bude mít Ondra v hledišti i speciální podporu.

Syn Hugo oslavil v květnu třetí narozeniny a na tátu se přijede o víkendu podívat. „On je pro mě velkou motivací. Už se naučil dobře fandit. Pokud ho i uslyším, tak to bude super. Odkoukal ode mě i ten zvukový projev při lezení,“ smál se Ondra, který si boulderingu na Letné považuje.

„Důležitý je nejen velký počet diváků, ale i jejich zasvěcenost. Fandí pak o to kvalifikovaněji. Z pražského davu mám vždy takový pocit. On se potom vytvoří takový správný kotel.“

Fanoušci se mohou těšit na velká jména světového lezení v obou kategoriích. Zejména mužská sekce kolem Ondry je napěchovaná velkými jmény. O Robertsovi už řeč byla, ale největší pozornost budou poutat asijští favorité. Nechybí například Korejec Dohjun-Lee, který vyhrál poslední dva pražské ročníky.

„Je to úplná palba, ale Japonec Sorato Anraku je tak dominantní, že jen blázen by ho nepovažoval za úplného favorita. Japonci jsou vždy silní. Dostat se do finálové osmičky bude hodně nepříjemné. Pozměnily se kvóty na semifinále, kdy postupuje 24 lidí, dříve to bylo 20. Do finále jde potom 8 nejlepších, dříve to bylo 6. Těch pár lidí navíc je příjemnější šance, ale konkurence nespí a mladá generace, která vyrůstá na těch moderních typech boulderu, je stále početnější,“ má jasno Ondra.