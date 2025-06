Lezec Ondra s manželkou podporují pohyb dětí: Opory do krize

as

Na světě snad není stěna, kterou by Adam Ondra (32) nezdolal. A tak se otec tříletého syna Huga beze strachu pustil i do nové výzvy při své cestě mimo skalní úchyty – s manželkou Ivou se stali tváří kampaně: Za rodiče v krizi!

Chtějí pomáhat. „Naše rodina má to štěstí, že se nepotýká s žádnými tíživými situacemi. To ale nemohou říct jiné domácnosti, i proto jsme se rozhodli podpořit rodiče v krizi,“ osvětlila Blesku Adamova choť, která z mateřské působí i jako trenérka sportovního lezení. V krizi jsou většinou matky samoživitelky, které nemají tolik možností, jak zajistit radost svých dětí nejen po sportovní stránce. A to se snaží změnit pomocí sbírky!

Další dítě?

„Dlouho jsme věděli, že chceme mít děti, proto jsme neváhali s podporou dobré věci,“ doplnil Adam, jenž se snaží být tím nejlepším tátou. „I přes nabitý kalendář si na nás vždy najde čas,“ chválila ho jeho ženuška. A jak to má se sportem malý Hugo? „Synek už také leze. Někdy se jen houpe na laně, ale jelikož máme doma stěnu, tak může trénovat na dětských chytech,“ prozradila Iva s tím, že malého nechce do ničeho tlačit. Naopak tříletý klučina začíná na rodiče apelovat, jestli není čas mít malého sourozence.

Šest vylosovaných dárců z kampaně bude mít možnost získat tři hodiny lezení pod vedením Adama Ondry.

Smutná rozlučka

Ve svém vůbec posledním závodě v boulderingu někdejší mistr světa neuspěl. Ondra skončil při Světovém poháru v Praze před branami finále, když v deštivém semifinále na Letenské pláni zdolal jen jeden ze čtyř boulderů a obsadil 15. místo.