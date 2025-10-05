Priske uznal, že měl Vydra dostat druhou žlutou. Proč nevyužila Sparta přesilovku?
Nepomohla ani přesilovka, Fotbalová Sparta nakonec obranu Slavie neprorazila a v domácím derby bere bod po remíze 1:1. Po průběhu je to pro ni málo. „Je to druhý nejlepší možný výsledek,“ usmál se po velkém střetu letenský kouč Brian Priske.
Proč vám početní výhoda nepomohla k výhře?
„Jsme zklamaní, protože jsme nevyhráli. Samozřejmě ve chvíli, kdy hrajete proti deseti, nějak očekáváte, že si vytvoříte šance. Ne vždycky je to však jednoduché. Zvažovali jsme, jestli nestáhneme ze hřiště jednoho ze středních obránců, nebo že bychom nechali Albiona trochu déle na hřišti. V našich hlavách se dělo spoustu věcí.“
Museli jste být i obezřetní?
„Byli jsme si vědomi síly Slavie v rychlých přechodech, což jsme viděli. Pět minut před koncem měla z takové situace jednu šanci. Takže bylo spoustu řešení, ale nakonec jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli.“
Dominovali jste? Měli jste osmnáct střel, ale jen tři na bránu.
„Na konci dne to samozřejmě není dostatečné. Osmnáct pokusů je v pohodě, myslím, že jsem ve statistikách viděl skoro padesát průniků do vápna, což je ohromné číslo. Ale jasně, tři střely na bránu jsou málo.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou
Proč jich byl takový počet?
„Je to také kvůli tomu, že jsme čelili dobrému soupeři. Jsem strašně rád, že jsme byli v zápase lepším týmem, že jsme chtěli hrát fotbal, dominovali jsme. I před červenou kartou jsme hráli po zemi, kombinačně.“
Na začátku jste byli lepší. Nepoznamenala vás pauza kvůli dýmovnici v domácím kotli?
„Myslím, že ne. Možná se můžeme bavit, jestli jsme neměli počkat ještě pár minut, než dým zmizel. Ale na náš výkon to dopad nemělo, byli jsme lepší v průběhu celého zápasu.“
Rozhodčí Jan Všetečka přiznal, že měl vyloučit Patrika Vydru v první půli. Souhlasíte s ním?
„Ano, vypadalo to jako druhá žlutá karta. Už jednu měl, což byl jeden z důvodů, proč jsme Patrika střídali o poločase. Ten druhý byl, že jsme chtěli do hry dostat trochu více klidu na balonu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu