Předplatné

Priske uznal, že měl Vydra dostat druhou žlutou. Proč nevyužila Sparta přesilovku?

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Slavia 1:1. Derby bez vítěze! Trefil se Kušej, srovnal Rrahmani. Co vyloučení? • Zdroj: isport.tv
Tomáš Vlček stáhnul unikajícího Veljka Birmančeviče a byl vyloučen
Slávističtí fotbalisté nakonec končili zápas spokojení
Lukáš Haraslín ve druhém poločase rozpohyboval hru Sparty, ale ani on nepřispěl k výhře
Nešťastník zápasu Tomáš Vlček v objetí spoluhráčů na děkovačce s fanoušky po zápase
Brian Priske své další pražské derby pořádně prožíval
Slávistický obránce Tomáš Vlček viděl v 66. minutě červenou kartu
Albion Rrahmani lituje neproměněné šance zkraje druhého poločasu
50
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Nepomohla ani přesilovka, Fotbalová Sparta nakonec obranu Slavie neprorazila a v domácím derby bere bod po remíze 1:1. Po průběhu je to pro ni málo. „Je to druhý nejlepší možný výsledek,“ usmál se po velkém střetu letenský kouč Brian Priske.

Proč vám početní výhoda nepomohla k výhře?
„Jsme zklamaní, protože jsme nevyhráli. Samozřejmě ve chvíli, kdy hrajete proti deseti, nějak očekáváte, že si vytvoříte šance. Ne vždycky je to však jednoduché. Zvažovali jsme, jestli nestáhneme ze hřiště jednoho ze středních obránců, nebo že bychom nechali Albiona trochu déle na hřišti. V našich hlavách se dělo spoustu věcí.“

Museli jste být i obezřetní?
„Byli jsme si vědomi síly Slavie v rychlých přechodech, což jsme viděli. Pět minut před koncem měla z takové situace jednu šanci. Takže bylo spoustu řešení, ale nakonec jsme se rozhodli, jak jsme se rozhodli.“

Dominovali jste? Měli jste osmnáct střel, ale jen tři na bránu.
„Na konci dne to samozřejmě není dostatečné. Osmnáct pokusů je v pohodě, myslím, že jsem ve statistikách viděl skoro padesát průniků do vápna, což je ohromné číslo. Ale jasně, tři střely na bránu jsou málo.“

Rozhovor pokračuje pod infografikou

Proč jich byl takový počet?
„Je to také kvůli tomu, že jsme čelili dobrému soupeři. Jsem strašně rád, že jsme byli v zápase lepším týmem, že jsme chtěli hrát fotbal, dominovali jsme. I před červenou kartou jsme hráli po zemi, kombinačně.“

Na začátku jste byli lepší. Nepoznamenala vás pauza kvůli dýmovnici v domácím kotli?
„Myslím, že ne. Možná se můžeme bavit, jestli jsme neměli počkat ještě pár minut, než dým zmizel. Ale na náš výkon to dopad nemělo, byli jsme lepší v průběhu celého zápasu.“

Rozhodčí Jan Všetečka přiznal, že měl vyloučit Patrika Vydru v první půli. Souhlasíte s ním?
„Ano, vypadalo to jako druhá žlutá karta. Už jednu měl, což byl jeden z důvodů, proč jsme Patrika střídali o poločase. Ten druhý byl, že jsme chtěli do hry dostat trochu více klidu na balonu.“

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Derby byla válka. Sparta lepší, Slavia získala maximum. A co hrubka sudího Všetečky? • iSport.tv

KonecLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1182123:1126
2Slavia1174022:825
3Jablonec1173116:824
4Olomouc115339:618
5Zlín1153314:1218
6Plzeň1144320:1316
7Liberec1144315:1316
8Karviná1150617:1615
9Bohemians104339:1015
10Hr. Králové1134417:1913
11Baník112458:1310
12Teplice1123612:189
13Ml. Boleslav1023515:249
14Slovácko111466:137
15Dukla111468:177
16Pardubice1114611:217
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů