Trpišovského tahy zachránily Slavii derby: reakce na Haraslína, (ne)střídání i faktor Bořil
ANALÝZA SPORTU | Přes určitý pocit křivdy, že v případě vyloučení Patrika Vydry bylo možné dotáhnout zápas třeba i do výhry, odjela Slavia z Letné po remíze 1:1 zřejmě celkem spokojená. V deseti hráčích totiž za půl hodiny proti silné Spartě neinkasovala, což není samozřejmostí. A pomohly tomu nejen jisté výkony defenzivních hráčů, ale i reakce Jindřicha Trpišovského na vývoj utkání.
Z úst fanoušků i v médiích se poslední dobou na trenéra Slavie snáší jistá kritika. A co se týče taktického nastavení a herní tváře týmu, je do jisté míry pochopitelná. V Liberci Slavia zklamala bezhlavými nákopy do nikam, proti Interu přišla s nulovým ofenzivním plánem a i v derby tahala herně za kratší konec. Ale dlouholetý kouč přesto své zkušenosti a nezpochybnitelné know how dokázal prodat. Lze totiž říct, že právě jeho tahy zajistily Slavii bod.
V první řadě je třeba zmínit, že neměl k dispozici ani zdaleka to, co by za optima mohl na hřiště poslat. Chyběli Tomáš Holeš, Igoh Ogbu, Jindřich Staněk, Lukáš Provod a David Douděra, výrazné tváře posledních derby. „Musíme si s tím poradit, v sezoně se to stává,“ nechtěl hledat výmluvy trenér.
Jakmile ale šla Slavia na Letné do deseti, byl jeho tým už nad propastí. Vzpomeňme si, jak početní výhodu využila Friisova Sparta na jaře (2:0). Je extrémně těžké „rudým“ v podčíslení konkurovat. S výhodou jednoho hráče tuto sezonu přetlačili Sigmu, Liberec a Plzeň, skóre z posledních čtyř zápasů z pasáží proti deseti je 5:0. Čím Trpišovský stopnul Priskeho partu?
„Byl to heroický výkon týmu. Pět hráčů dohrávalo na pozicích, kde hráli možná poprvé v životě,“ hodnotil pochvalně. Je to tak, slávistický trenér od 66. minuty rozjel monstrózní šachy se sestavou. Hlavní aktér – David Moses.
Byť měl kouč na lavici obránce Daikiho Hašioku, ukázal na místo zraněného Štěpána Chaloupka (přišel tak o dva obránce najednou) směrem k nigerijskému záložníkovi. Ten se nejdříve zařadil na pozici stopera, ale o pět minut později šel na pravého beka. Šlo o jasnou reakci na zbraň v podobě nástupu Lukáše Haraslína. Exkarvinský hráč jednou Slováka nestihl a fauloval na žlutou, ale jinak domácí hvězdu na křídle uhlídal. Stihl s ním absolvovat 7 soubojů (více vzájemných duelů stihly jen dvojičky Panák-Chorý a Preciado-Bořil, které ale hrály celý zápas), a většinu vyhrál.
Výkon defenzivy stál na Bořilovi
Moses ale nebyl jediným hráčem, co měnil pozice. Na stopera se zasouval i Oscar, doprostřed defenzivní trojky se pak nezvykle zařadil Jan Bořil. Celkově se nasazení kapitána na místo Ondřeje Zmrzlého či jiných hráčů projevilo pozitivně. Lídrovství a organizaci hry stranou, Bořil neustálými náběhy zaměstnával Preciada a vyhrával pro Slavii auty.
Po červené kartě už plnil pouze defenzivní povinnosti a rovnou čtyřikrát odklízel balon z vápna. „V závěru vystřídal asi pět pozic, nakonec to dohrál na středním stoperovi. Výkon defenzivy je hodně jeho zásluhou,“ chválil Trpišovský svého „blanického rytíře“.
A závěrečný tah? I přes lákavé možnosti Mojmíra Chytila a Erika Prekopa na lavičce vsadil vršovický stratég vše na jednu kartu. Tomáš Chorý už po hřišti sotva běhal, což bylo vidět u neproměněné šance v závěru, ale na hřišti ho Trpišovský nechal, nestřídal. Číslovka v kolonce rohů Sparty se zvyšovala a kouč potřeboval v týmu udržet výšku.
Výsledek? Dvoumetrový habán vyhrál od Vlčkova vyloučení 7 (!) dlouhých míčů od Markoviče a z vlastního vápna vytáhl 3 standardní situace. Byť Slavia byla v derby dle mnoha ukazatelů i do červené karty na Spartě horší, Trpišovského reakce jí do jisté míry zachránily bod. A jak potom zaznělo z úst Kaana Kairinena: „I ten jeden bod může hrát velkou roli.“
