Bývalému partnerovi Vlhové ruply nervy: Válka kvůli návratu!
Vrátí se, nebo nevrátí? A kdy? Divoké spekulace kolem lyžařky Petry Vlhové (30), která se loni v lednu zranila při závodě v Jasné, až do středy nebraly konce. Vyjadřovala se k tomu řada lidí, dokonce i někteří z řad těch, kteří vůbec nepatřili do Petřina okolí. A její bývalý přítel Michal Kyselica už měl nejspíš všeho plné zuby!
Jedním z posledních, kteří veřejně okomentovali situaci kolem Petry Vlhové ještě předtím, než vyšlo najevo, že se slovenská lyžařka vrací zpátky na svahy, byl známý slovenský trenér Maros Molnár (52). „V případě Petry, se kterou se i osobně známe, si myslím, že po zranění kolene bych jí uměl pomoct a už mohla jezdit,“ řekl v rozhovoru pro Šport24na účet Slovenky, která se letos na jaře musela podrobit reoperaci kolene. „Lyžování jsem se věnoval. Přesně vím, jak bych s ní trénoval. Ať si teď nikdo nemyslí, že jsem namyšlený, ale jsem přesvědčen, že bych to dokázal. Dokonce bych byl ochotný na to vsadit celou svou kariéru,“ pravil Molnár, jehož slova neunikla Petřině bývalému partnerovi.
Rozchod s Michalem Kyselicou sice oznámila Petra Vlhová loni v zimě, ale z jeho aktuální reakce je zřejmé, že bývalý partner má slovenskou reprezentantku stále moc rád. A tak ji veřejně bránil.
„Peťka je legendou nejen lyžování, ale také slovenského sportu. Tak, jak ji znám já, jsem přesvědčený, že si nepřeje nic jiného, než aby se mohla vrátit. A udělá pro to maximum, spolu se svým týmem,“ začala Kyselica. „Taková vyjádření nepomáhají nikomu jinému než tomu, kdo je dává a chce na sebe strhnout pozornost. Tato slova jsou nejen nerespektující k jejímu týmu, složeného ze světových profesionálu, ale i k Peti samotné, nakolik, co já vím, nemáš absolutně žádnou znalost o její anamnéze ani o průběhu její rekonvalescence,“ soptil dál.
„Na závěr jen úvaha. Pokud bys byl tak dobrý, jak o sobě tvrdíš, tak bys byl přivolán nejen k jejímu návratu, ale byl bys i při její cestě na vrchol. Namísto toho jsi to všechno sledoval z gauče, jako běžný divák,“ rýpl si Michal. „Začněme být hrdí na Slovensko a Slováky, kteří nám dělají světové jméno,“ vzkázal nakonec Kyselica, který byl po rozchodu byl několikrát viděn po boku pohledné brunetky.
Samotná Vlhová tento týden ohlásila návrat a velmi doufá, že by se fanouškům mohla představit na zimní olympiádě v Itálii, která se koná příští rok.