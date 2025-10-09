Brankář Almaty (18) čelil Realu Madrid. Fanoušci v šoku: Tohle je jeho matka?!
Kazašský tým je poprvé mezi fotbalovou smetánkou. V Lize mistrů na domácím půdě schytal pět gólů od Realu Madrid. Více než samotný výkon domácích fotbalistů, ale zaujala maminka jednoho z hráčů.
Domácí Kazaši se již od losu těšili až k nim dorazí hvězdy španělského velkoklubu. Celé utkání si tak i přes výsledek náramně užili. Brankář Sherkhan Kalmurza (18) čelil nájezdům Bílého baletu marně. Hned pětkrát musel lovit míč za svými zády. K zázraku bylo daleko. Pozornost na sebe po zápase strhla jeho matka Saule Rabajevová. Po jediném komentáři má nyní přes 40 tisíc sledujících.
„Jsi nejlepší, synu! Jsi moje pýcha. Udělal jsi všechno, co jsi mohl. Pro mě jsi nejsilnější. Před tebou jsou velké vrcholy. Nevzdávej se. Jsem s tebou a vždycky v tebe věřím,“ okomentovala jeho příspěvek na Instagramu. A fanoušci nestačili zírat. „Matka vypadá tak mladě. Vypadá na dvacet a jejímu synovi je osmnáct,“ reagovali. „Počkejte chvilku! To je matka? Lol,“ napsal jiný. „To v žádném případě není jeho matka,“ jednoduše nevěří další. Posuďte v galerii sami!