České stopy ve finále NHL: Jágrovo sólo, naštvaný Hašek, zlatý gól i nejdelší prodloužení

Centrovi Jiřímu Hrdinovi se v NHL podařil až husarský kousek. Považte sami. Do ligy přecházel ze Sparty ve 30 letech a po splnění na hlavu postavených podmínek tehdejšího komunistického režimu. Mezi elitou stihl odehrát jen pět sezon, ale vynesly mu tři Stanley Cupy. Stejně jich má z Čechů pouze Jaroslav Pouzar, který byl u panování Edmontonu.

Ve finále 1989 naskočil Hrdina ke třem startům. Bilanci výrazně nerozšířil ani po přesunu do Pittsburghu, kam se současnému skautovi Dallasu zprvu moc nechtělo. Nakonec pomohl Jaromíru Jágrovi s adaptací v zámoří, v podstatě mu zachránil kariéru. V roce 1991 stihl Hrdina dvě utkání s Minnesotou, o rok později tři partie proti Chicagu. A slavil. „Je to příjemný pocit. I z toho důvodu, že to přišlo na vrcholu kariéry. Že bych se někde plácal do čtyřiceti, tomu jsem se vyhnul tím, že jsem s tím praštil právě po vítězství s Penguins,“ vyprávěl s odstupem.