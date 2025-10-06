JÁ68. Jágr a Sport spouští předprodej unikátní biografie, můžete ji exkluzivně získat i s podpisem!
Během úchvatné kariéry vyhrál, co mohl. Bavil miliony fanoušků. A teď pro něj přichází další významný den. Nejslavnější český sportovec Jaromír Jágr na eshopu ja68.cz oficiálně spouští předprodej své strhující autorizované biografie JÁ68, do níž vtiskl nejen hokejovou kariéru, ale i pohled na svět. „Byl bych rád, aby to bylo něco jako moje poselství,“ říká legendární útočník. Knihu, která vznikala třináct let, vydává Czech News Center v rámci své edice deníku Sport. Na více než 500 stranách popisuje Jágr svůj jedinečný příběh ze všech úhlů a snaží se odpovědět na otázku: „Proč se to stalo všechno zrovna mně?“
Právě to je klíčové motto obsáhlé autobiografie. Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL hledá odpovědi, proč právě on, obyčejný kluk z Hnidous, se stal nejlepším hokejistou planety.
„Během své kariéry jsem zažil tolik příběhů. Některé znáte, jiné jsem si nechal jen pro sebe. Teď ale přišel čas se o ně podělit,“ říká k uvedení knihy nejlepší český hokejista všech dob.
Při hledání odpovědi na klíčovou otázku, proč zrovna on došel v kariéře až na vrchol, se mimo jiné vrací do dětství. Už tam nachází vedle podpory rodičů i počátky originálního přístupu ke svému tělu. Prozrazuje, jak později zpomaloval jeho stárnutí nebo to, jak si našel cestu k víře a naučil se pracovat s energií.
Vzpomíná na Pittsburgh, návrat do NHL, nevynechá ani Rusko. Vypráví o ženách, penězích, slávě i návštěvách kasin. Obsáhle vysvětluje, proč pro něj národní tým představoval srdeční pouto, ale i stres. Popisuje také specifické nastavení své mysli v době, kdy byl nejlepším hokejistou na světě.
Součástí knihy JÁ68 je rovněž exkluzivní rozhovor s Mario Lemieuxem, jenž byl pro Jágra největším vzorem. Promluví o něm i maminka Anna Jágrová nebo vyhlášený fyzioterapeut Pavel Kolář, jenž popisuje Jágrův originální přístup k hokeji, tělu i životu.
„Nikdy neříkej nikdy, ale tohle je nejspíš moje poslední kniha. Proto jsem si na ni dal tak záležet. Byl bych rád, kdyby to bylo něco jako moje poselství,“ vysvětluje dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, olympijský šampion a majitel dvou zlatých medailí z mistrovství světa, proč kniha vznikala tak dlouho.
Odpovědi na své otázky hledal Jágr celých třináct let s Lukášem Tomkem, šéfredaktorem deníku Sport, a Zdeňkem Jandou, uznávaným hokejovým novinářem, redaktorem Sport Magazínu.
„Byla to dlouhá a dobrodružná cesta. V této zrychlené době je unikátní pracovat na knize třináct let,“ říká Lukáš Tomek. „Na druhou stranu nám to umožnilo Jardu a jeho přístup k hokeji a životu opravdu pochopit. Protože ve svém oboru výjimeční lidé jako je on, nepřemýšlejí o věcech běžně, standardně. Je to neopakovatelný příběh.“
Důležitost knihy podtrhuje i vyjádření CEO Czech News Center Martiny Říhové: „Pro naše vydavatelství jde o velkou událost. Kniha se opravdu psala dlouhých třináct let, vypadá velmi dobře a hlavně se skvěle čte. Poděkování za trpělivost patří tedy nejen autorům a Jaromírovi, ale celému týmu, který se mimo jiné podílel i na výrobě unikátního eshopu přímo pro knihu. Těšíme se a jsme moc zvědaví na ohlasy čtenářů.“
Jedině v eshopu dárky i podpis
Sportovní kniha roku se začne prodávat 15. října, ale už od pondělí 6. října je oficiálně v předprodeji na eshopu ja68.cz, na kterém jsou nachystané nejrůznější exkluzivní dárky včetně podepsaných výtisků nebo dresů a hokejek.
„Právě jenom na něm se lidé automaticky zapojí o týdenní slosování o celkem 48 exkluzivních cen. Jsou to opravdové poklady. Třeba moje použité a podepsané hokejky. Nebo hrané brusle, helmy a rukavice! Všechno s nádechem lásky a oddanosti k hokeji. A pochopitelně i s podpisem. Ještě teď ty věci voní po dřině,“ hlásí kladenský útočník.
Kdo si koupí knihu přes tento eshop, může získat i podepsané dresy. Nebo unikátní možnost zúčastnit se slavnostního křtu a získat knihu s autogramem!
„Jinde už podpisy o mém životě dávat nebudu. Opravdu jenom tady,“ zve Jágr ke koupi knížky na jeho oficiálním eshopu. K dispozici bude celkem 100 podepsaných výtisků. Padesát šťastlivců, kteří si knihu objednají do 16. října, se navíc mohou osobně zúčastnit velkolepého křtu.
Autobiografie je plná unikátních fotografií, které se vůbec poprvé objevují na veřejnosti. Především z rodinného alba, které spravuje maminka Anna. Jágr se při vyprávění svého ojedinělého příběhu vrátil i na místa z dětství, kde ho zachytila Nguyen Phuong Thao, jedna z nejrespektovanějších českých fotografek. Nechybí ani snímky z archivu deníku Sport nebo z NHL.
Součástí knihy jsou i statistiky a rekordy muže, který je v Česku synonymem pro slova jako hokej, úspěch, sláva či oddanost.
Ode dneška oficiálně v předprodeji na eshopu ja68.cz.