Rountree Jr. půjde Procházkovi po nohách, varují experti. Jak se má Čech poučit od Pereiry?

Přestřelka v postoji. Tu čekají u souboje Jiřího Procházky a Khalila Rountreeho Jr. snad všichni domácí i světoví insideři. Vždyť oba hvězdní bojovníci se pyšní právě tím, že na extrémně vyrovnané úrovni top desítky UFC dokážou předvádět velice atraktivní výkony a sbírat finiše. Američan jich má na kontě v nejlepší lize sedm z deseti výher, Samuraj z Brna čtyři z pěti.

„Rountree nikdy nebyl taková hvězda, ale v poslední době se hodně vyšvihnul a předvádí skvělé výkony,“ chválí pětatřicetiletého bijce Reinders. Rountree střídal od roku 2016, kdy v UFC debutoval, prohry s výhrami a opravdu úspěšnou sérii nastartoval až o pět let později.

„Rountree je hodně technický a stabilní v postoji. Může Jirkovi zatopit, protože je opravdový tvrďák, v posledních zápasech to vícekrát ukázal,“ soudí Daniel Škvor, bývalý mistr světa v kickboxu a bojovník Oktagonu. „Jirka možná bude volit wrestling, aby ho zpomalil. Rozhodně nesmí podcenit obranu a dělat nějaké kraviny. Rountree se totiž umí zakousnout a jít beze strachu dopředu. Třebaže se jeho styl může zdát čitelný, funguje mu,“ dodává.

V čem se může poučit od Pereiry?

Procházka s novým sokem sdílí dva poslední soupeře, přičemž si s nimi vedli podobně. V titulovém klání s Alexem Pereirou padli KO, načež porazili ex-šampiona Hilla. Čech ho finišoval ve třetím kole, Rountree vyhrál na body.

Právě předešlé výkony slouží oběma navzájem jako studijní materiál. „Očekávám, že proti Jirkovi zvolí podobnou taktiku jako posledně proti Hillovi. V prvním kole mu hodně rozkopal nohu, čímž ho připravil o pohyblivost,“ podotýká Reinders. Kopy na nohy mohou být pro českého bijce obzvlášť nebezpečné, protože často stojí v širokém střehu s výrazně vystrčenou přední nohou. „Jirkův tým určitě ví, do čeho jdou a připraví se. Paradoxně to můžou využít proti Rountreemu, když se to naučí správě kontrovat,“ radí trenér.

Ještě hodnotnějším skriptem je zápas s tehdejším brazilským šampionem. „Proti Pereirovi si ze startu hodně prosadil svou - přiskočené dynamické útoky. Tehdejší šampion na to ale dobře reagoval, přestal stát na místě a držel si vzdálenost dlouhými údery,“ popisuje Škvor a Reinders souhlasně dodává: „Nejlépe si vede, když jde dopředu. Pereira tehdy udělal chybu, že mu dal prostor, nechal ho rozjet se a diktovat tempo. Jirka tohle nedopustí, nebývá pasivní, takže spíš on si převezme vůdčí roli a dostane Rountreeho do defenzivy. Až se zabalí do dvojitého krytu, Jirka ho rozstřílí kombinacemi.“

Analýzy a předpovědi většinou zaostávají za následným výkonem českého ranaře, který na světové scéně prorazil právě schopností, neustále se vyvíjet a používat dohromady techniky z různých bojových umění od brazilského jiu-jitsu po karate. „Stejně to skončí u Jirkova chaosu, který se přežene přes Rountreeův ortodoxní thajboxerský styl,“ směje se Reinders.