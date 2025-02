V Británii má doživotní zákaz, elitní trenér pomáhá Polce zpět na vrchol

Udělal si jméno právě díky Ennisové – Hillové, která pod jeho vedením získala zlato v sedmiboji na domácí olympiádě v Londýně 2012. O deset let později zažil Minichiello pád na dno. Disciplinární komise britského svazu tehdy po vyšetřování a průtazích konstatovala, že se trenér po dobu minimálně patnácti let dopouštěl nevhodného chování vůči některým svým svěřenkyním. Kromě různých komentářů a narážek mělo docházet i na doteky proti vůli atletek. Některé ze svěřenkyň měl šikanovat a dle britských Daily Mail a The Sun mu prokázali jedenáct vážných obvinění. „Hrubě porušil důvěru a mělo to vážné důsledky pro duševní zdraví a psychickou pohodu sportovců, které vedl," uvedl tehdy UK Athletics.

Flastr? Doživotní zákaz činnosti. Jenže pouze pod hlavičkou britské atletiky, byť se Minichiello nikdy nepřiznal a trest považoval za nespravedlivý.

K celé kauze se tenkrát vyjádřila i Ennisová- Hillová, která označila obvinění za šokující. „Je to strašné, přestože jsem nikdy nebyla na konci žádného sexuálně či fyzicky nevhodného chování, nic takového nemá místo v žádném pracovním prostředí,“ vyjádřila se poněkud neutrálně.

Návrat do hry

Nyní se však Minichiello vrací „do hry.“ V Toruni šokoval mnohé svou přítomností po boku Adriany Sulekové-Schubertové. Stříbrná vícebojařka z ME v Mnichově i HME v Bělehradě 2022 se snaží dostat zpět na vrchol. Před rokem porodila, vrátila se už na olympiádu do Paříže, kde obsadila až 12. místo a Minichiella si údajně najala, protože se chce brzy vrátit na vrchol stejně jako Ennisová-Hillová po porodu syna Regieho v roce 2014.

„Adriana mi poslala SMS, jestli bych jí mohl pomoct. Odjel jsem do Polska na tři týdny, abych jí radil a podporoval ji. Je to talentovaná atletka. Pokud položí základy svého návratu správně, bude bojovat o bednu na velkých akcích,“ řekl Minichiello a zdůraznil, že si každý sportovec může vybrat dle svého, komu v kariéře naslouchá. „Je dospělá a dokáže se sama rozhodnout, od koho si nechá radit a jaké to bude mít důsledky,“ doplnil.

Že by si třeba i plácl s polskou vícebojařkou dlouhodobě, není porušením ničeho. Minichiello má totiž doživotní zákaz činnosti jen ve Velké Británii. Pochopitelně by se tak ale mohlo stát, že se s britskými atlety bude setkávat na velkých mezinárodních akcích.

Evropský halový šampionát bude ještě bez Sulekové-Schubertové. Pravděpodobně tomu tak bude i na Halovém MS v Číně, ale cílí na návrat na MS 2025 pod širým nebem v září v Tokiu. Tam by přece jen případná Minichiellova účast mohla být problém právě kvůli kauze uvnitř britského svazu.

„World Athletics má možnost odepřít akreditaci na kteroukoli ze svých akcí, pokud to bude nutné," řekl mluvčí World Athletics britským médiím.

Polská atletika se pro změnu od tohoto tématu distancuje. Jeden z viceprezidentů Polského atletického svazu a bývalý čtvrtkař Marek Plawgo prohlásil, že byl Minichiellovou přítomností v Toruni zaskočen. „Polský svaz prohlašuje, že Adrianna Suleková-Schubertová se rozhodla spolupracovat s Tonim Minichiellem zcela nezávisle. Od naší organizace žádné finanční prostředky trenér nedostává.“ Zástupci britské atletiky se k Minichiellově comebacku dosud odmítli vyjádřit.