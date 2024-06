Aspoň jednu výhru! Jak na EURO funguje postup ze třetího místa

Mezinárodní turnaje s 24 týmy nejsou ve fotbale ničím neobvyklým. EURO v Německu je již 34. takovým šampionátem. Formát postupu ze skupiny byl přitom vždy stejný. Do další fáze šly nejlepší dva týmy z každé ze šesti skupin, k nimž se přidaly čtyři nejlepší celky na třetí příčce.

Na třetích místech se tedy objevilo 198 mužstev, ze kterých 132 postoupilo do vyřazovacích bojů. Více než slušný vzorek pro výpočet toho, co k pokračování do další fáze turnaje z třetí příčky potřebujete.

Kdyby skupina F zdivočela, a Česko bylo i přes dvě výhry až za Portugalskem a Tureckem, mělo by postup jisté. Všech osm týmů, které dosud získaly šest bodů a skončily třetí, postoupilo.

Zatím nikdy neskončil na třetím místě tým, jenž získal pět bodů. Ani Češi letos nebudou výjimkou.

Se čtyřmi body nepostoupily jen dva ze sedmdesáti pěti týmů. Oba na mistrovství světa do dvaceti let. V roce 1999 Zambie a před pěti roky Portugalsko.

Tři body stále dávají více než dobrou šanci na pokračování v turnaji. S jejich ziskem na třetím místě postoupíte v 58 % případů. Když zakončíte skupinu s tímto počtem, je klíčový rozdíl ve skóre. Pomyslným dělítkem mezi úspěchem a neúspěchem bývá negativní rozdíl -1. Pokud inkasujete jen o jednu branku více, než kolik vstřelíte, tak postoupíte na 72 %. Jak bude rozdíl už -2, klesá šance na 41 %.

Naprostou anomálií je v této souvislosti počínání Norů v čele s Erlingem Haalandem. Před pěti lety totiž skončili na Mundialu „dvacítek“ ve skupině na třetí příčce se skóre +8, které si vystříleli především v zápase s Hondurasem (12:0), v němž Haaland nasázel devět branek a stal se nejlepším střelcem turnaje. Ani to jim ovšem k postupu nestačilo. Dokonce byli nejhorší ze všech týmů na třetím místě, když i již zmiňovaní čtyřbodoví Portugalci nepostoupili.

Důležité je také nedostávat karty. Právě disciplinární rekord je jedním z možných rozhodujících ukazatelů.

Cíl Česka tedy musí být jasný. Dvakrát zvítězit a na nikoho se neohlížet.

Šance na postup z 3. místa

Získané body Šance na postup 6 100% 5 nikdy se nestalo 4 97% 3 58%* 2 8% 1 0%

*Při rozdílu ve skóre -1 a lepším je šance 72 % a postupně roste, při skóre -2 a horším jen 41 % a postupně klesá

Co rozhoduje o umístění ve skupině při shodě bodů?

1. Body ve vzájemných zápasech

2. Rozdíl skóre ve vzájemných zápasech

3. Vstřelené góly ve vzájemných zápasech

4. Rozdíl skóre ve skupině

5. Vstřelené góly ve skupině

6. Penaltový rozstřel, pokud spolu týmy skupinu zakončují

7. Nejméně žlutých a červených karet

8. Lepší postavení po kvalifikaci

9. Los, pokud půjde o Německo, které jako pořadatel postoupilo automaticky

Co rozhoduje v tabulce třetích týmů?

1. Body

2. Rozdíl skóre

3. Vstřelené góly

4. Počet vítězství

5. Nejméně žlutých a červených karet

6. Lepší postavení po kvalifikaci, nebo los, pokud půjde o Německo, které jako pořadatel postoupilo automaticky