Viceprezident Surinamu (60) hrál v poháru za svůj klub. Dřív vedl povstání

Brunswijk oblékl dres s číslem 61 symbolizující rok jeho narození. Zahrál si po boku svého syna Damiana, který je o 40 let mladší. V odvetě v Hondurasu ale bohatý podnikatel nenastoupí, protože je na něj vydán zatykač. V Nizozemsku byl odsouzen na osm let a ve Francii na deset let za obchod s drogami. Surinam svoje obyvatele nevydává.

Podle některých zdrojů se Brunswijk stal v 60 letech a 198 dnech nejstarším fotbalistou, který si zahrál v mezinárodním zápase. Absolutní primát v profesionálních soutěžích drží podle Guinnessovy knihy rekordů Egypťan Izzadín Bahádir, jenž loni nastoupil v utkání třetí egyptské ligy krátce po 75. narozeninách.