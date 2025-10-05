Skvělá bitva, ale s prohrou. Humburger bez finále Tipsport Gamechangeru, bodoval Turek
Vrchol akce v Bratislavě se musel obejít bez radosti posledního českého zástupce. Zápasník Dominik Humburger na turnaji Oktagon 77 prohrál v semifinálovém souboji s Turkem Kerimem Engizekem a do finále milionové pyramidy Tipsport gamechangeru tak nepostoupí. Úřadující šampion v atraktivní bitvě, ve které si zkušeně pohlídal závěr, vyhrál nad sedmadvacetiletým Čechem na body.
Postup do finále milionové pyramidy sice Dominik Humburger ztratil, získal si však srdce tisíců fanoušků a respekt evropské elity. Českému vojákovi z povolání se v Bratislavě podařilo Kerimem Engizekem několikrát otřást, sestřelit ho zem a zlomit mu nos.
Vyrovnaný duel ztratil v samotném závěru. Po prvních dvou kolech vstupovali semifinalisté Tipsport Gamechageru do závěrečné pětiminutovky za vyrovnaného stavu. Humburger opět tvrdě trefoval a zdálo se, že má oproti Turkovi více sil.
Příznivý vývoj se zlomil v polovině kola, když úřadující šampion inkasoval kop do slabin. Engizek dostal čas na oddech, během kterého doplnil energii a zvládl před koncem nasadit vyšší tempo. „Hambáče“ následně naházel a ukázal, proč už 11 let nepoznal přemožitele.