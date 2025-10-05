Předplatné

Skvělá bitva, ale s prohrou. Humburger bez finále Tipsport Gamechangeru, bodoval Turek

Dominik Humburger svým úderem právě zlomil nos tureckému šampionovi Kerimu Engizekovi
Dominik Humburger svým úderem právě zlomil nos tureckému šampionovi Kerimu EngizekoviZdroj: Oktagon MMA
Pohled na atmosféru v bratislavské Tipos Aréně během Oktagonu 77
Český zápasník Dominik Humburger prohrál semifinále Tipsport Gamechangeru s tureckým šampionem Kerimem Engizekem
Turecký zápasník Kerim Engizek (vpravo) v souboji s Čechem Dominikem Humburgerem
Klec v bratislavské Tipos Aréně pro akci Oktagon 77
Dominik Humburger si na Oktagonu 74 připsal senzační triumf nad Markem Hulmem
Dominik Humburger si na Oktagonu 74 připsal senzační triumf nad Markem Hulmem
Dominik Humburger nemůže uvěřit svému vítězství na Oktagonu 74 proti Marku Hulmemu
11
Fotogalerie
Marián Šustr
Oktagon
Začít diskusi (0)

Vrchol akce v Bratislavě se musel obejít bez radosti posledního českého zástupce. Zápasník Dominik Humburger na turnaji Oktagon 77 prohrál v semifinálovém souboji s Turkem Kerimem Engizekem a do finále milionové pyramidy Tipsport gamechangeru tak nepostoupí. Úřadující šampion v atraktivní bitvě, ve které si zkušeně pohlídal závěr, vyhrál nad sedmadvacetiletým Čechem na body.

Postup do finále milionové pyramidy sice Dominik Humburger ztratil, získal si však srdce tisíců fanoušků a respekt evropské elity. Českému vojákovi z povolání se v Bratislavě podařilo Kerimem Engizekem několikrát otřást, sestřelit ho zem a zlomit mu nos.

Vyrovnaný duel ztratil v samotném závěru. Po prvních dvou kolech vstupovali semifinalisté Tipsport Gamechageru do závěrečné pětiminutovky za vyrovnaného stavu. Humburger opět tvrdě trefoval a zdálo se, že má oproti Turkovi více sil.

Příznivý vývoj se zlomil v polovině kola, když úřadující šampion inkasoval kop do slabin. Engizek dostal čas na oddech, během kterého doplnil energii a zvládl před koncem nasadit vyšší tempo. „Hambáče“ následně naházel a ukázal, proč už 11 let nepoznal přemožitele.

Oktagon MMA 2025

LIVE
Karol Ryšavý – Ayton De PaepeZimní stadion Ondřeje Nepely, Bratislava Vítěz: A. De Paepe Detail
LIVE
Tomáš Cigánik – Konrad DyrschkaZimní stadion Ondřeje Nepely, Bratislava Vítěz: Dyrschka Detail
LIVE
Marco Novák – Danijel SolajaZimní stadion Ondřeje Nepely, Bratislava Vítěz: Novák Detail
LIVE
Samuel Krištofič – Jaime CorderoZimní stadion Ondřeje Nepely, Bratislava Vítěz: Cordero Detail
LIVE
Ivan Buchinger – Richie SmullenZimní stadion Ondřeje Nepely, Bratislava Vítěz: Buchinger Detail
LIVE
Krzysztof Jotko – Hojat KhajevandZimní stadion Ondřeje Nepely, Bratislava Vítěz: Jotko Detail
LIVE
Vlasto Čepo – Daniel SchwindtZimní stadion Ondřeje Nepely, Bratislava Vítěz: Čepo Detail
LIVE
Kerim Engizek – Dominik HumburgerZimní stadion Ondřeje Nepely, Bratislava Vítěz: Engizek Detail

Začít diskuzi

MMA 2025: program zápasů

MMA:

MMA 2025

UFC: Kde sledovat UFC živě?
UFCČeši v GamechangeruTOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Oktagon: Kde sledovat OKTAGON živě?
OKTAGON 72Vémola vs. Végh 3

Clash of the Stars: Kde sledovat Clash v TV?
Clash 12

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů