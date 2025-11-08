ONLINE: Chrudim - Prostějov. Nováček vyzývá rezervu Baníku, Artis s béčkem Slavie
Sobotní program 16. kola Chance Národní Ligy má na programu opět tři utkání. Chrudim na svém hřišti vítá Prostějov už v 10:15. Nováček z Kroměříže se chce odlepit od posledního místa v boji s rezervou Baníku. Artis vyrukuje do zápasu proti béčku pražské Slavie. nabídl tři atraktivní duely. Táborsko v pátek porazilo 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistilo druhou příčku v tabulce. Dynamo padlo s Opavou 0:1. Příbram pak zásluhou Daniela Šmigy předčila Viktorii Žižkov.
Táborsko poslal do vedení už ve čtvrté minutě po dlouhém autovém vhazování Heppner. Pojistku přidal v nastavení Šplíchal. Jihočeši prodloužili ligovou sérii neporazitelnosti na 11 utkání. Jihlava je v neúplné tabulce jedenáctá.
Na třetí místo se posunula Opava, o jejímž triumfu 1:0 v Českých Budějovicích rozhodl v 63. minutě gólovým volejem Papalelé. Dynamo zaváhalo po čtyřech vítězstvích a je desáté.
Jediná branka stačila i Příbrami, která zakončila podzim pěti zápasy bez porážky. Středočeši dnes doma zdolali Žižkov díky výstavní Šmigově střele zpoza vápna. Příbram poskočila na pátou pozici, Viktoria je sedmá.
Po víkendovém programu začne druhé nejvyšší soutěži zimní pauza, která potrvá do druhé poloviny února.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|15
|12
|2
|1
|37:13
|38
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|4
Artis
|14
|8
|3
|3
|24:14
|27
|5
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|6
Slavia B
|15
|7
|2
|6
|26:16
|23
|7
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|8
Ústí
|15
|6
|3
|6
|28:23
|21
|9
Baník B
|15
|6
|3
|6
|24:23
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|15
|4
|3
|8
|15:21
|15
|13
Chrudim
|15
|3
|6
|6
|17:30
|15
|14
Sparta B
|15
|5
|0
|10
|12:31
|15
|15
Vlašim
|15
|2
|4
|9
|15:21
|10
|16
Kroměříž
|15
|3
|1
|11
|13:30
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup