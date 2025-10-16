Takhle vypadá luxusní Horácká aréna. Jihlava chce do extraligy, možností je víc
Příští sobotu to celé vypukne. Nikoli na plné pecky, protože se za pochodu bude ladit řada důležitých detailů, ovšem hokejový fenomén Dukla Jihlava se konečně dočká svatostánku. Deník Sport a web iSport dostaly možnost nahlédnout do všech prostor a zákoutí Horácké arény a může dosvědčit: Tenhle barák je velká paráda! „Jsem nesmírně rád, že se vše blíží ke konci. Ještě musíme překonat pár překážek, ale s tím si poradíme. Už se strašně těšíme,“ netají klubový jednatel Bedřich Ščerban.
Na Vysočině mají v kalendáři zaškrtnutou sobotu 25. října. Dukla uvítá v novém luxusu rivala ze Zlína. Zhruba po třech letech znovu ve vlastním prostředí. A v jakém! Dovnitř se zatím dostane asi polovina fanoušků z kapacity 5500 míst, protože hala pojede nějakou dobu ve zkušebním zápřahu. I tak do toho Dukla jde. „Fakt, že naši fanoušci nemohli jít v Jihlavě tři roky na hokej, nás dovedl k tomu, že jdeme do určitého rizika ve smyslu, že ne všechno bude pětadvacátého fungovat,“ vykládá přímo před arénou Bedřich Ščerban, klubová legenda.
Má tím na mysli, že nejspíš nebudou otevřené všechny bufety a režie v aréně nebude využívat sto procent nových vymožeností. „Zkrátka, že to nebude ten wow efekt, jako když přijdete do zcela hotového. Bude to ale ve stadiu, že budeme moci odehrát zápas,“ těší jej naprosto zásadní faktor.
Dukla už nutně potřebuje vlastní domov. Ačkoli v Pelhřimově v předchozích sezonách našla kvalitní azyl a tamní klub dělal vše pro spokojenost Dukly, komu by se nezajídalo cestovat tak dlouho za prací. „Říkat, že si kluci prošli tři roky peklem, by bylo nadnesené, ale měli nekomfort. Byť byl Pelhřimov naším domovským stánkem, museli jsme neustále dojíždět, to samé fanoušci.“
V nové sezoně Maxa ligy zatím všechna utkání Dukla sehrála na cizích stadionech. Dohromady jich bude 13. „Letos je to provizorium všech provizorií, hráči už chtějí být doma. Jdeme do rizika, že jdeme hrát, i když hala nebude stoprocentní, já však věřím, že fanoušci budou rádi u toho ve chvíli, kdy se v hale bude všechno ladit, nastavovat. Je tu spousta nových technologií,“ pokračuje Ščerban.
Právě ty povznesou návštěvu zápasů Dukly na nevšední zážitek. Už se ví, že mantinely jsou celé složené z LED panelů, ale každý nezachytil, že uprostřed kluziště s rozměry NHL bude unikátní LED panel. „Je to speciální jeden milimetr silný panel, jde o patent finského výrobce. Svým způsobem rarita, se kterou taky budeme pracovat ve zkušebním provozu,“ poodkrývá Ščerban.
Vytvoření elitní společnosti i zájem o odkup licence
Nemusíte chodit ani dovnitř haly, aby vám brzy došlo, že tahle aréna je absolutně TOP, v extralize by měla velký náskok před ostatními. Také o to Dukle jde, dostat se mezi tuzemskou elitu. „Děláme vše pro to, aby to vyšlo co nejdřív. Tým oproti loňsku zůstal pohromadě, spíš jsme ještě posílili a počítáme s případným dalším posílením. Věříme, že si poradíme i v situaci, jaká tu v rámci hokeje je,“ říká jednatel Dukly.
Co tím myslí? Praktickou neprůchodnost mezi smetánkou a druhou nejvyšší soutěží. Nastavené schéma baráže staví do značné nevýhody prvoligový tým. Museli byste sestavit mimořádně silné mužstvo, abyste po vyčerpávajícím play off pokořili odpočinutý nejhorší celek extraligy. „Jsem zastáncem přímého postupu a sestupu, my tu máme takový hybrid, který není ani sportovní, ani byznysový. Nepostupuje se přímo a vítěz první ligy je při baráži v nevýhodě. Zároveň se nepostupuje ani na základě splnění licenčních podmínek,“ popisuje.
Do blízkého budoucna jde o velké téma pro český hokej. Zda není cestou vytvořit elitní společnost, kterou by utvořily jen kluby s kompletním vybavením, tedy s odpovídající halou a zázemím. Tady by řada klubů těžko prošla, namátkou Olomouc, Litvínov či Mladá Boleslav. „Je otázkou, jak by byly (licenční podmínky) nastavené a kolik klubů ze současné extraligy by mělo právo hrát, pokud by se nastavily byznysově,“ podotýká jednatel Dukly.
Od léta nový většinový majitel Dukly, miliardář Slavomír Pavlíček, po extralize logicky prahne. Chce ji i za cenu případného odkupu licence. „S majitelem je to vykomunikované tak, že kdyby byla na trhu k dispozici, o její nákup bychom se zajímali. Nevím však o nikom, kdo by ji nyní nabízel,“ pokrčí rameny Ščerban.
Ten během celé realizace náročného projektu pociťoval pochyby jenom jednou, a to hned na začátku. „Obavy byly první rok, kdy se tu všechno zbouralo a nezačalo se stavět, protože se zjistilo, že chybí finance. Projekt tehdy vzrostl o půl miliardy a peníze se musely shánět. Nemohli jsme hrát a zároveň se tu nestavělo, takže hráči i fanoušci to vnímali tak, že teď nebude vůbec nic. Ale já věděl, že to je na dobré cestě, jen se to oficiálně nikde neprezentovalo,“ usmívá se Ščerban.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|1
|1
|2
|38:19
|27
|2
Litoměřice
|12
|8
|0
|1
|3
|40:23
|25
|3
Přerov
|12
|6
|2
|0
|4
|34:29
|22
|4
Zlín
|12
|6
|1
|1
|4
|37:32
|21
|5
Vsetín
|13
|4
|4
|1
|4
|40:36
|21
|6
Jihlava
|11
|6
|1
|0
|4
|23:27
|20
|7
Kolín
|12
|5
|1
|2
|4
|32:26
|19
|8
Poruba 2011
|12
|5
|0
|2
|5
|35:33
|17
|9
Frýdek-M.
|12
|4
|1
|3
|4
|33:34
|17
|10
Třebíč
|12
|4
|1
|2
|5
|28:35
|16
|11
Tábor
|12
|4
|0
|2
|6
|34:38
|14
|12
Chomutov
|13
|4
|0
|2
|7
|31:40
|14
|13
Sokolov
|11
|1
|4
|0
|6
|22:33
|11
|14
Pardubice B
|12
|1
|2
|1
|8
|24:46
|8
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup