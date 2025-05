Mikko Rantanen. Jméno finského útočníka se v letošní sezoně skloňovalo napříč NHL častěji než obvykle. Osmadvacetiletý kanonýr dvakrát v průběhu ročníku měnil působiště, po odchodu z Colorada nepodával tak dominantní výkony, jak byli všichni zvyklí. Po víkendu je znovu hrdinou. Hattrickem a celkově čtyřmi body rozhodl sedmý zápas série proti Avalanche a Dallasu zajistil postup do dalšího kola vyřazovacích bojů. „Emotivní je to správné slovo,“ popisoval pocity po rozhodujícím zápase.

Po dvou třetinách ztráceli Stars na domácím ledě o gól, z prvního střídání v závěrečné dvacetiminutovce dostali další. Vše v tu chvíli nasvědčovalo tomu, že Colorado kráčí za postupem. Rázné ne tomu ovšem řekl jejich bývalý hráč Mikko Rantanen.

„Nesl celý tým na zádech. Jeden z nejlepších individuálních výkonů, co jsem v životě v play off viděl,“ chválil brankář Dallasu Jake Oettinger. Maskovaný muž od 41. minuty zamknul bránu, vepředu se o vše postaral Rantanen.

Ranou z mezikruží snížil, v přesilovce srovnal odvážnou individuální akcí a v další početní výhodě asistoval na rozhodující gól Wyattu Johnstonovi. Sladkou tečkou byla trefa do odkryté klece tři sekundy před koncem. Dominantní Fin zkompletoval hattrick i pomstu za nečekanou výměnu v průběhu sezony.

„Nečekal jsem, že to dopadne takhle, ale je to byznys. Nevím, jestli je to pomsta, jsem prostě šťastný, že jsme vyhráli v play off a je jedno, proti komu to je,“ odpovídal novinářům Rantanen.

Na postupu měl zásadní podíl. Za poslední tři zápasy bral neuvěřitelných 11 bodů, jako první hráč v historii ligy zažil ve dvou po sobě jdoucích zápasech čtyřbodovou třetinu.

„Bylo to podobné jako to, co udělal v minulém zápase. Dokáže proměňovat šance, je střelec. Ve třetí třetině to ukázal,“ přikyvoval smutný trenér Colorada Jared Bednar. „Mikko si zaslouží kredit, předvedl úžasné akce. Byl rozdílový hráč,“ doplnil hvězdný Nathan MacKinnon.

Fin měl pro Colorado jen milá slova

Rantanen si může užívat euforii z postupu přes první kolo po turbulentní sezoně. V lednu se stěhoval od Avalanche do Caroliny výměnou za Martina Nečase, jeho putování tím ale neskončilo. Fin v novém působišti nebyl spokojený, nový kontrakt s Hurricanes nechtěl podepsat a ještě před uzávěrkou přestupů zamířil do Dallasu. „Osobně to byl složitý rok, mentálně náročný. Byl jsem dvakrát vyrejdovaný, nikdy není zábava být vyměněný,“ ohlížel se Rantanen po velkolepém večeru.

Při podávání rukou si se soupeři měl hodně co říct. Dlouhé roky budované vztahy nepřetrhala ani vzájemná série. „Jsou to mí bratři. Většinu z nich znám opravdu dobře, hrál jsem s nimi deset let. Je tam pár kluků, kteří tam byli od prvního dne. Nathan (MacKinnon), Landy (Landeskog),“ vyjmenovával hrdina Dallasu. „V sérii jsme byli soupeři na ledě, ale vždycky je budu mít rád mimo led,“ doplnil.

Není divu, že pro hráče Colorada má jen milá slova. Právě po jejich boku došel v roce 2022 až k vysněnému Stanley Cupu. Stejnou cestu by rád letos zopakoval s našlapanými Stars. Už o střetu s podobně silným Coloradem mluvili mnozí fandové jako o předčasném finále Západní konference.

„Když jsme vyhráli, tým měl hloubku. A vidím podobnosti s letošním Dallasem. Samozřejmě nám celé první kolo chybí Miro (Heiskanen) a Robo (Robertson), dva elitní hráči. Až se vrátí, pomůže nám to, dodá nám to hloubku. To je hodně klíčové v cestě za pohárem,“ popisoval Rantanen.

Dallas rázem vychází ze zmiňovaných trejdů jako vítěz. Do dalšího kola play off postoupila i Carolina, táhly ji ovšem staré známé tváře. Colorado naopak vypadlo hned v prvním kole a sezona skončila i pro Martina Nečase, jenž v sedmi zápasech bodoval pětkrát. Teď může očekávat telefonát od reprezentačního kouče Radima Rulíka, zda si nechce protáhnout ročník na mistrovství světa.

„Je to těžké. Dáte celé srdce a duši do sezony i do série, jste v dobré pozici a pak vám to vyklouzne. Je to těžké, když vím, jak tvrdě kluci pracovali a jak moc to chtěli,“ smutnil po vyřazení trenér Bednar.