Smrt biatlonové královny Dahlmeierové (†31): Nové hrůzné detaily!
V červenci otřásla světovou sportovní scénou zpráva o úmrtí bývalé biatlonistky a milovnice horolezectví Laury Dahlmeierové. Němka za tragických okolností zemřela při výpravě na Leila Peak poté, co ji zranilo kamení. Tou dobou ale nebyla sama. Doprovod jí dělala Marina Kraussová, která rodině popsala, co se v horách stalo...
Lezecká parťačka popsala, že se obě ženy znaly z předchozích horolezeckých výprav a na vrchol hory se vydaly 28. července brzy ráno, kdy ještě byla tma. Podle deníku Der Spiegel Marina vylíčila, že teploty s přibývající výškou náhle znatelně vzrostly. To ale nebylo dobrým znamením, protože změklý sníh ztrácí přilnavost na skálu, což může vést k sesuvům a odlamování skal.
Tohoto rizika si byly Laura i její parťačka dobře vědomy. Proto se rozhodly okamžitě slanit. Na druhém slaňovacím místě pak postavily zajišťovací bod. Nejprve se dolů dostala Kraussová, hned po ní měla následovat Dahlmeierová. Jenže právě v tu chvíli se nad Laurou uvolnily velké kusy skály, přičemž jedna z nich zasáhla bývalou biatlonistku do hlavy.
Zatímco se kamení Marině vyhnulo, Laura zůstala nehybně viset na laně zhruba 15 metrů nad ní. Nereagovala na volání, a tak se Kraussová rozhodla vylézt zpátky za ní. Viděla, že Dahlmeierová má rozbitou helmu a mimo to prý také zjistila, že má otevřené zranění hlavy. Pokoušela se pak údajně Dahlmeierovou spustit níže, ale shora opět začaly padat kameny a Marina se sama ocitla v ohrožení života.
Z Lauřina batohu vytáhla malý přístroj inReach, který nosila bývalá německá reprezentantka vždy v tašce. Když se potom Kraussová dostala do bezpečné vzdálenosti, spustila tísňové volání. To bylo přesměrováno do amerického řídícího centra, kde zaměstnanci dali do pohybu záchranné akce a informovali příbuzné o nouzovém volání.
Mezi kontakty, na které měla být tato zpráva delegována, uvedla bývalá soupeřka Gabriely Soukalové svou maminku, bratra a otce. Ti bohužel později dostali zdrcující zprávu. Se svou milovanou Laurou už se nikdy neshledají...