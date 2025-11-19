Role ve vedení Plzně: Strnadovi lidé kontrolují byznys, Šádkovi se uvolní ruce
Dnes představí Viktoria Plzeň na tiskové konferenci nové vedení, které začíná éru pod Michalem Strnadem. Generálním ředitelem klubu i hlavní zodpovědnou personou zůstává Adolf Šádek, k ruce bude mít lidi navázané na nového většinového majitele. Jeden z nejbohatších Čechů pravděpodobně nebude zasahovat do klubu na denní bázi, jeho lidé se ale v Plzni budou vyskytovat pravidelně. Sport zjišťoval, jak se změní chod organizace a v čem se může měnit Šádkova pozice.
Nákup většinového podílu ve Viktorii Plzeň (skrz společnost Palatua a.s.) posvětil Michalu Strnadovi na začátku listopadu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), v minulém týdnu Viktoria oficiálně odtajnila složení klubového představenstva a dozorčí rady. Tedy hlavních řídících orgánů zodpovědných za chod fotbalové organizace.
Michal Strnad a jeho lidé se nyní mohou pustit do práce, veřejnosti své plány oznámí na středeční tiskové konferenci. Nový majitel, aktuálně jeden z nejbohatších Čechů a mocný podnikatel ve zbrojařském průmyslu, přítomný nejspíš nebude, promluví lidé, kteří budou mít chod Viktorie na starosti.
Jak tedy může vypadat chod „nové“ Plzně? Generálním ředitelem, předsedou představenstva a člověkem s hlavním slovem zůstává Adolf Šádek, rovněž stále minoritní akcionář. V uplynulých patnácti letech měl při rozhodování klubu takřka volné pole působnosti, s nově příchozími lidmi nejspíš bude muset věci konzultovat častěji.
Hlavním Strnadovým prostředníkem v klubu by měl být Marek Šmrha. Zkušený člověk z byznysu, dlouho působil ve skupině Penta Investments, pohyboval se v sázkařském průmyslu. V roli místopředsedy představenstva bude mít v Plzni na starosti především strategický rozvoj klubu. Pravděpodobně nebude v plzeňských kancelářích na denní bázi, jeho pozice se může dle informací Sportu podobat stylu práce Františka Čupra ve Spartě (generální ředitel) nebo Jana Mynáře ve Zbrojovce Brno (předseda představenstva klubu).

Finanční stránku klubu by měl mít na starosti Viktor Legát, další zkušený člověk ze Strnadovy skupiny Czechoslovak Group, který se rovněž pohyboval v sázkařském prostředí. Nejblíž má do fotbalové branže David Vaněk, nový člen dozorčí rady Viktorie. V minulosti působil v roli generálního ředitele sázkové společnosti Fortuna, také má mít blízko ke Šmrhovi. Právní stránku bude mít na starosti Jan Nekola, nový předseda dozorčí rady.
V klubovém vedení zbývají dvě jména – v představenstvu zůstává Martin Dellenbach, jeden z předchozích zahraničních majitelů, který si v klubu rovněž nechal minoritní podíl. Věnovat se chce především rozvoji mládeže a klubové akademie. V dozorčí radě si udržel pozici Jaromír Hamouz, který v Plzni působí od začátku Šádkovy éry. Jeho hlavní parketou je řízení marketingových projektů, důležitou částí práce je i komunikace s UEFA.
Co se v rámci nově vzniklé struktury mění pro dlouholetého šéfa Adolfa Šádka? Zástupci Michala Strnada do klubu přinesou nové metody práce, pravděpodobně se zavede styl porad, reportů, analýz a dalších věcí, které fungují ve velkých korporátních firmách.
Klub se chce zaměřit na vylepšování marketingu a celé značky Viktorie. Nový majitel pravděpodobně nebude mít problém s případným investováním do posil, zázemí klubu či rozvoje mládeže. Zároveň bude chtít mít skrz své lidi ve vedení přehled o financování klubu.
Šádek by se dle informací Sportu měl pod novým vlastníkem soustředit především na sportovní stránku věci. Zde mu má být ponechána velká volnost, Strnadovi lidé si uvědomují, že Šádek se dokáže ve fotbalovém prostředí velmi dobře orientovat, jedná rychle a umí pro Plzeň dělat dobré obchody. Zároveň se bude věnovat fotbalové politice a činnosti ve vedení FAČR a LFA.
Sportovní úsek se rozšiřuje o nového sportovního ředitele Martina Vozábala, který oficiálně přišel z Táborska. V klubu dál zůstává Daniel Kolář, skautské oddělení a výběr posil mají do velké míry na povel zkušení odborníci Jan Říčka a František Mysliveček.
Nové vedení Plzně:
Představenstvo klubu:
ADOLF ŠÁDEK
Zůstává v roli předsedy představenstva a generálního ředitele. Ve Viktorii Plzeň působí od roku 2008, klub pod jeho vedením získal šest mistrovských titulů, čtyřikrát postoupil do hlavní fáze Ligy mistrů, zahrál si osmifinále Evropské ligy a čtvrtfinále Konferenční ligy. V posledních 15 letech patří k nejúspěšnějším klubům v Česku.
MAREK ŠMRHA
Přichází do pozice místopředsedy představenstva, platí za klíčového člověka Michala Strnada. V oblasti investic a strategického rozvoje firem pracoval více než patnáct let. Dlouho figuroval mimo jiné ve skupině Penta Investments, v rámci ní působil v sázkovém průmyslu na pozicích investičního ředitele i zástupce akcionáře. V současnosti působí jako Investment Director ve Strnadově skupině CSG. Z pozice místopředsedy představenstva. V Plzni se zaměří především na strategické řízení a dlouhodobou finanční stabilitu klubu.
VIKTOR LEGÁT
Má více než dvacet let zkušeností v oblasti financí, strategického plánování a řízení projektů v mezinárodním prostředí. Působil mimo jiné v sázkovém průmyslu i společnostech Groupon a PwC, kde se specializoval na finanční řízení, plánování a analýzy. Aktuálně je výkonným poradcem pro projekty a řízení ve skupině CSG. Ve Viktorii Plzeň bude zodpovědný zejména za finanční plánování, reporting a podporu efektivního rozvoje klubu.
MARTIN DELLENBACH
Zkušený švýcarský podnikatel si i po prodeji majority Michalu Strnadovi nechal v Plzni menšinový podíl, zůstává i ve výkonném orgánu klubu. Od devadesátých letech působil v automobilovém průmyslu. V roce 2023 vstoupil do Plzně coby jeden ze spolumajitelů. V představenstvu figuruje jako jeden z jednatelů pro sportovní záležitosti. Jeho hlavní zodpovědností bude i nadále rozvoj talentů v rámci akademie.
Dozorčí rada klubu:
JAN NEKOLA
Přední český advokát a právní expert s dlouholetými zkušenostmi v oblasti obchodního, korporátního a insolvenčního práva. Zaměřuje se na strategické poradenství obchodním společnostem a investorům, účastnil se řady významných transakcí a projektů v České republice i v zahraničí. Jako předseda dozorčí rady Viktorie Plzeň se zaměří na posilování transparentního a odpovědného řízení klubu a na právní dohled nad jeho fungováním a dalším rozvojem.
DAVID VANĚK
Zkušený manažer s praxí v oblasti obchodu, marketingu a sportovního managementu. Působil jako generální ředitel v jedné z největších českých sázkových kanceláří Fortuna, kde měl zásadní podíl na rozvoji značky a sponzoringových aktivit napříč českým fotbalem. V dozorčí radě Viktorie bude mít na starosti obchodní a ekonomický rozvoj klubu.
JAROMÍR HAMOUZ
Šádkův blízký spolupracovník, v klubu působí od roku 2007. Má dlouholeté zkušenosti s řízením marketingových projektů ve sportovním prostředí, podílí se na posilování značky celé organizace. Je hlavním partnerem pro vztahy a komunikaci s UEFA a EFC. Kromě dozorčí rady bude i nadále zodpovědným člověkem za řízení denního chodu klubu.
