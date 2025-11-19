Rozbitý Menšík je na Davis Cup fit. Cítím se skvěle, hlásí. Alcaraz? Nejsme nas…
PŘÍMO Z BOLONI | Sezonu na ATP Tour ukončil předčasně. Tělo už řeklo Jakubovi Menšíkovi dost. Na Final 8 Davis Cupu ale dorazil dvacetiletý tenista a letošní šampion z Miami po měsíční pauze opět připravený. „Cítím se skvěle,“ hlásil po úterním tréninku, kdy bylo největším tématem, že čtvrtfináloví soupeři ze Španělska přišli o zraněného Carlose Alcaraze.
Kde vás zvěst o odstoupení Alcaraze zastihla a co na ni říkáte?
„Je to určitě příjemná zpráva. Nedá se říct, že jsme nas… Vzbudili jsme se, četli jsme to v médiích. Ale nic moc se nemění, kvalita Španělů bude i tak obrovská. Musíme k zápasu přistoupit stejně, jako kdyby byli v plné sestavě.“
Španělé řeší problémy, jaká je nálada v českém týmu?
„Od pondělka jsme kompletní, nálada je skvělá. I podmínky jsou tu dost prima. Když to porovnám s posledním zápasem v Americe, tak cokoliv, co by bylo jiného, by bylo k lepšímu. Tady ale musím říct, že jsou pro nás podmínky udělané skvěle.“
Vy už jste měl možnost vyzkoušet si boloňský centrkurt. Jaký je?
„Povrch je víceméně stejný jako na Davis Cupech ve Valencii nebo Málaze. Je to podle mě vždy jeden z nejrychlejších povrchů, na kterém se za celý rok hraje. A míče skáčou nízko. Už jsme na takovém kurtu s klukama pár Davis Cupů odehráli, tak budeme dobře připravení.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
Sezonu na ATP Tour jste ukončil předčasně. Už jste fit?
„Od té doby, co jsem nehrál v Basileji, jsem udělal pro svou zdravotní stránku spoustu věcí. Nějaké prevence a tak dále. Teď se cítím skvěle a dobře připravený.“
Co přesně vás trápilo?
„Už před Basilejí jsem se zdravotně trápil. Neříkám, že to byly velké věci, ale spíše takové menší bolístky, které mi bohužel neumožnily nastoupit do 2. kola v Basileji a pak v Paříži. Nebudu konkrétní, ale byla tam spousta bolístek. Tělo mi říkalo, že už stačilo a bylo potřeba pro zdraví něco udělat. Ať to bylo vyšetření, nebo preventivní věci, které se za celý rok nakumulovaly. Udělal jsem tedy pro zdravotní stránku spoustu věcí a jsem rád, že se to podařilo vše skloubit. Díky tomu budu nejenom teď před Davis Cupem, ale i na příští sezonu, dobře připravený.“
Jak dlouho jste trénoval na Davis Cup?
„Po Basileji jsem si dal 14 dní volno. Nebylo to volno, že bych odjel na dovolenou, ale byl jsem doma a řešil zdravotní věci. A týden a půl před odjezdem na Davis Cup jsem začal postupně trénovat na plno.“
Žebříčkově jste českou dvojkou, podle současné konstelace byste mohl ve čtvrtek nastoupit proti té španělské – čtyřiatřicetiletému veteránovi Pablu Carreňovi (89. na ATP). Tipujete, že to tak dopadne?
„Těžko říct. Teď je situace, že může nastoupit Carreňo i Martínez. V té jejich trojici je to teď dost nevyzpytatelné. Oba jsou na tom, co se týče kvality, tak nějak podobně. S Carreňem jsem hrál letos v Aucklandu (výhra 6:2, 4:6, 7:5), ale tady jsou jiné podmínky. Je to Davis Cup, zápasy v něm jsou jiné.“