Nový dům manželů Smoleňákových: Luxus s hokejovým hřištěm na zahradě

Jak vypadá bydlení manželů Smoleňákových?
Hana se navrhováním interiéru bavila.
Na pozemku je i velký zahradní domek
Jídelní stůl je velký, aby se sem pohodlně vešla celá rodina.
V bazénu se koupe celá rodina.
V obývacím postoru najdeme pohodlnou pohovku a prostornou knihovnu.
Kuchyň je laděná do světlých barev.
Na zahradě mají i hokejové hřiště.
Interiéry zdobí dřevěná podlaha.
Manželé měli v roce 2017 svatbu.
Nejen dům, ale také jeho okolí je řešeno s velkým estetickým citem.
Kladenští velikáni Jakub Voráček a Radek Smoleňák.
Do nového domu se manželé Radek (38) a Hana Smoleňákovi (36) se dvěma syny nastěhovali teprve před několika měsíci, takže svoje bydlení ještě dolaďují. Přesto je už teď znát, že vnitřek i okolí domu zařizovali s velkým citem.

„Interiéry jsem tvořila sama, snažila jsem se skloubit moderní design a praktičnost. Vše jsem navrhovala tak, aby se nám tu pohodlně žilo. Mám doma tři hokejisty a ti po tréninku vždy potřebují regenerovat. Proto jsme si v domě vybudovali saunu i bazén,“ vysvětlila Hanka.

Zelenina i hřiště

„V létě to tu vypadá jako někde ve Středomoří,“ usmívá se bývalá miss. „A já jsem si splnila sen zahrádkou, kam si mohu odskočit pro čerstvou zeleninu. Na zahradě máme také domek, u něhož grilujeme, nezbytnou součástí zahrady je i hokejové hřiště,“ prozradila kráska, která se navrhováním interiérů prý chce živit profesionálně (její výtvory jsou k vidění na Instagramu). „Celý dům je nízkoenergetický a má také tepelné čerpadlo a solární panely,“ zakončila Hanka.

Třetí nejkrásnější dívka roku 2009 Hana Smoleňáková (33) se s manželem, úspěšným hokejistou Radkem Smoleňákem (38), po 11 letech života v zahraničí rozhodli vrátit zpět do ČR. Na rodném Kladensku si postavili velký dům, jehož interiéry Hanka dokonce sama navrhovala.

