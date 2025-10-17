Nový dům manželů Smoleňákových: Luxus s hokejovým hřištěm na zahradě
Do nového domu se manželé Radek (38) a Hana Smoleňákovi (36) se dvěma syny nastěhovali teprve před několika měsíci, takže svoje bydlení ještě dolaďují. Přesto je už teď znát, že vnitřek i okolí domu zařizovali s velkým citem.
„Interiéry jsem tvořila sama, snažila jsem se skloubit moderní design a praktičnost. Vše jsem navrhovala tak, aby se nám tu pohodlně žilo. Mám doma tři hokejisty a ti po tréninku vždy potřebují regenerovat. Proto jsme si v domě vybudovali saunu i bazén,“ vysvětlila Hanka.
Zelenina i hřiště
„V létě to tu vypadá jako někde ve Středomoří,“ usmívá se bývalá miss. „A já jsem si splnila sen zahrádkou, kam si mohu odskočit pro čerstvou zeleninu. Na zahradě máme také domek, u něhož grilujeme, nezbytnou součástí zahrady je i hokejové hřiště,“ prozradila kráska, která se navrhováním interiérů prý chce živit profesionálně (její výtvory jsou k vidění na Instagramu). „Celý dům je nízkoenergetický a má také tepelné čerpadlo a solární panely,“ zakončila Hanka.
