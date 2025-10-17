Konec průšvihů? Bartošák je NEJ ve Finsku. Jen neví, zda to dá s rodinou do pořádku
V Česku se nad ním zavřela voda. Málokdo tipoval návrat Patrika Bartošáka k brankářskému řemeslu ve velkém hokeji. Privátními průšvihy si talentovaný, ale nezřídka nespolehlivý sportovec pořádně nadrobil. A i když naposledy v Hradci Králové věřili, že bude sekat latinu, mýlili se. Před necelými dvěma roky dostal padáka, nechodil na tréninky. A rok úplně stál. Zdálo se, že je po všem, kariéra v čudu. Jenže není. Dnes má nejlepší čísla v elitní finské Liize. „Za vším hledejte Lahti,“ reaguje 32letý gólman.
Co se stalo? Kdo nebo co donutilo Patrika Bartošáka opravit si život tak, aby mohl fungovat, jak se od profesionála očekává? Způsobem, že dnes je jediným pravidelně chytajícím brankářem ve Finsku, co pustí méně než dva góly na zápas. Zároveň se v rozhovoru pro Sport vrací i ke svým průšvihům. „Samozřejmě mě strašně mrzí, u kolika lidí a týmů jsem ztratil důvěru. Vložili ji do mě a já je zklamal, ranil. To mě štve a vyčítám si to,“ říká někdejší draftová volba Los Angeles Kings.
Jak vám zní být na špičce ligových statistik ve Finsku?
„Zní to dobře, ani jsem to nevěděl. Určitě tomu nechci přikládat velkou váhu, sezona je dlouhá, bude se lámat až v lednu. Vnímám to spíš tak, že se mi osobně daří a chytám dobrý hokej. Na druhou stranu s Lahti nehrajeme ideálně. Takže se to ve mně mixuje. Ale pro mě jako pro gólmana je důležité nenechat se odradit kolísavými výkony a dělat si pořádně svou práci. Vychytat nulu je super, inkasovat jednou taky, jenže v hlavě výsledky týmu stejně máte. A my spíš prohráváme. Takže to není tak sladké, jak by to mohlo být, kdybychom se ocitali třeba ve středu tabulky.“
Nicméně váš úspěšný start vypovídá o tom, že jste naplno zpátky v profesionálním hokeji. Spousta lidí vás odepsala a kdo ví, zda i vy sám sebe ne. A teď jste znovu v branži.
„Pro mě je to velká radost. Popravdě, nepřisuzoval bych hokeji, že jsem zpět, spíš životu v Lahti.“
Jak přesně to myslíte?
„Znovu jsem