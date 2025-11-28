Top střelec Satoranský: Mít tu prarodiče je vzácný moment. Pojede do Estonska?
Přiletěl, odehrál skvělý part a se 16 body byl nejlepším střelcem českého týmu na úvod kvalifikace MS 2027 proti Švédsku. Tomáš Satoranský oslavil v říjnu 34. narozeniny, ale pořád je rozdílovým plejerem. Královka mu aplaudovala a přijeli se přímo do hlediště v Praze se přijeli na výhru 97:80 podívat i jeho prarodiče.
Poprvé od února jste se objevil v reprezentaci. Na Královku dorazili i prarodiče, že?
„Jo, je to emotivní před celou rodinou tady hrát. Nikdy nevím, kdy to bude můj poslední zápas v Praze. Samozřejmě pro prarodiče je to mnohem příhodnější místo, než aby jeli do Pardubic. Za to jsem byl rád. Děda je jeden z mých největších fanoušků, bylo to krásné ho tady mít. Je to vzácný moment. I to, že jsem v létě nemohl klukům pomoct, tak to pro mě teď byla extra motivace.“
Přijel jste, byť je kalendář Barcelony natřískaný. O to sladší je tato výhra?
„Ten program, který máme, tomu určitě nepomáhá. Je to takhle nastavené dlouho. Myslím si, že je to celé špatně pro celý evropský basketbal, ale člověk se musí adaptovat a mám radost, že z toho nakonec byla jasná výhra.“
Navíc to byla jednoznačná výhra nad osmifinalistou Eurobasketu. Celkově jste s výkonem spokojen?
„Myslím si, že spokojení můžeme být s druhou půlkou. Hodně nám to padalo, což nám pomohlo se sebevědomím, i když si myslím, že jsme v prvním poločase nehráli tak dobře. Je to sice osmifinalista ME, ale chyběli jim někteří stěžejní hráči. To je pochopitelně téma vždy těchto kvalifikačních oken, kdo vlastně komu přijede. Pak už se hraje a člověk se musí připravit. Měl jsem jeden trénink s týmem a každý bod se počítá.“
Byl jste se šestnácti body i nejlepším českým střelcem. Přelévalo se to mezi vámi Ondřejem Sehnalem a Martinem Peterkou. Byla to pro vás extra motivace?
„Začal jsem tuto sezonu obecně více střílet, a to sebevědomí mám. Už nemám tak atletické a mladé nohy, abych víc najížděl do bedny a hrál přes vysoké pivoty. Navíc s tímhle programem, kdy síly ubývají rychleji. Věřil jsem si. Jsem lídr tohoto týmu, takže je to pak o něco jednodušší skórovat.“
Razantně smečovat vás ale fanoušci mohli vidět na předzápasové rozcvičce, takže ono to tam pořád bude, ne?
„To jsou právě ještě před zápasem ty síly.“ (smích)
Teď je na programu duel v Estonsku. Budete cestovat s týmem?
„Budu. Takhle jsme byli domluvení dopředu, takový je plán. Chci toho odehrát co nejvíc, protože nevím, jak to bude dál v únoru. Je to velký otazník, protože to tam bude brzy po Copa del Rey a nebude tam žádná velká přestávka, takže uvidíme. O to víc chci hrát oba zápasy teď.“
Estonci vyhráli ve Slovinsku v prodloužení. Děláte si zálusk na bilanci 2-0 po dvou úvodních zápasech? To by byl asi snový start.
„To by samozřejmě bylo ideální, ale ještě je brzo na to myslet, kdo je první ve skupině. Situace se bude měnit právě ohledně toho, kdo kdy bude k dispozici v těch dalších oknech.“
Mohli jste pokořit stobodovou hranici, ale nakonec vám ta trojka nebyla v závěru uznána. Mrzí to?
„Měl jsem pocit, že to bylo po časovém limitu, takže to čekání, než se rozhodčí podívá, bylo možná zbytečné.“