Lídři Litvínova pálili na Kometu. „Kašičky“ s příchutí hattricku či asistencí
Třikrát před sebou uviděl odkrytou síť, třikrát zamířil a pokaždé se radoval. Litvínovský útočník David Kaše prožil proti Kometě parádní večer, hattrick zkompletoval už po 18 minutách hry a Vervu nastartoval k vítězství 6:2. „Štěstěna tam stála, vždycky se puk odrazil, tak jsem do toho šel, abych skóroval,“ usmíval se mladší z bratrského dua po prvním třígólovém představení v extraligové kariéře.
Podobnou euforii v letošním roce mockrát nezažili. Litvínovští fanoušci si v pátek proti Kometě hned šestkrát zakřičeli „gól“. Po posledním zásahu se dokonce dožadovali desítky v síti Aleše Stezky. Výborný výkon Vervy nesl výrazný rukopis elitní lajny bratrů Kašových s Nicolasem Hlavou. David zakončil zápas s bilancí 3+0, Ondřej posbíral čtyři asistence a třetí „sourozenec“ Hlava jednou skóroval a dvakrát nahrával.
„Takhle je známe z minulosti, takhle je potřebujeme. Úplně úžasné, přeju jim, ať jim to co nejdéle vydrží,“ pochvaloval si asistent litvínovského trenéra František Ptáček.
První lajna nalomila Kometu už v úvodní třetině. Úderné komando v černožlutých dresech připomínalo vosy, které neúnavně napadaly, soupeře obíraly o puky a v rozhodující chvíli bodly. David Kaše se radoval z hattricku už po 18 minutách a šesti sekundách, mezi první a třetí brankou uběhlo jen devět minut a 39 sekund.
Litvínov poprvé v sezoně bodoval třikrát v řadě
„Pro můj pocit to samozřejmě bylo parádní utkání. Hattrick je pro mě další milník v kariéře, takže jsem za to rád. Ale musím pogratulovat týmu a poděkovat celé lajně a hlavně našemu gólmanovi,“ obracel osmadvacetiletý útočník pozornost na tým.
Verva držela zápas ve svých rukou, do potíží se dostala jen zkraje druhé třetiny. Kometa stáhla hru na tři útoky, z kabiny vletěla na led aktivně a brzy skórovala. Jenže místo dramatu navýšil v přesilovce Theodor Pištěk a chvíli po něm se radoval i Jaroslav Brož. „Za stavu 3:1 to nebylo úplně jednoduché a jsme strašně rád, že jsme dali čtvrtý po parádně sehrané přesilovce. Tam se to hodně lámalo,“ pokyvoval spokojeně mladší Kaše. „Je něco jiného, když se hraje 3:2 nebo 4:1. Čtvrtý gól byl asi klíčový,“ potvrdil jeho slova i Jakub Kos z Komety.
Úřadující šampion upravil skóre ještě ve třetí třetině, ale další klid domácím dodal Hlava. Litvínov poprvé v sezoně bodoval třikrát po sobě a poprvé nastřílel v jednom utkání víc než pět branek. „Delší dobu nás tlačila bota v zakončení. Dneska se to povedlo a věřím, že v tom budeme pokračovat. Pro nás je teď důležitá každá výhra a jsem rád, že jsme to ukopali,“ svěřil se David Kaše.
Kometa má po třetí porážce v řadě naopak nad čím přemýšlet. Brňané těsně padli s Karlovými Vary a Olomoucí a v Litvínově nepřesvědčili. „Nelíbí se mi náš herní projev z toho důvodu, že ustupujeme od věcí, které nám přináší úspěch. To je poctivý a hlavně jednoduchý hokej. Komplikujeme si strašně situace, přehráváme, ztrácíme kotouče v prostorech, kde bychom neměli, a potom přicházejí takové tresty. Pro soupeře je to jednoduché,“ mrzelo kouče Kamila Pokorného.