Výroční trapas s Priskeho přispěním a poctivec Chytil. Mění se Kováč?
Blamáž, šok, totální trapas. Tým Ligy naruby jen těžko hledá správná slova pro domácí výbuch Sparty ve výročním zápase proti Pardubicím. „Brian Priske je konzervativní trenér a nepřináší žádná radikální řešení," říká v novém díle redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. „Nechápu, že Preciado hraje před Kadeřábkem. Zase působil jako totální flákač," kroutí hlavou jeho kolega Radek Špryňar.
- Co by měla Sparta v zimě řešit jako první?
- Je Baníček po výhře nad Duklou z nejhoršího venku?
- Co útočná dvojice Chytil – Chorý a penalta na druhého jmenovaného?
- Naučil se Radoslav Kováč dělat nepopulární rozhodnutí?
- Co zimní přesun Toma Slončíka zpátky do Plzně – a měl by Ondřej Tomek otevřít měšec?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu