Výroční trapas s Priskeho přispěním a poctivec Chytil. Mění se Kováč?

Výroční trapas s Priskeho přispěním, Slončík do Plzně a poctivec Chytil. Mění se Kováč? • Zdroj: iSport.tv
Sparťanští fotbalisté diskutují se sudím Karlem Roučkem po strkanici u domácího kotle
Zklamaný brankář Sparty Peter Vindahl po porážce s Pardubicemi
Zklamaný Albion Rrahmani po porážce s Pardubicemi
Smutek sparťanských fotbalistů po domácí prohře s Pardubicemi
Smutek sparťanských fotbalistů po domácí prohře s Pardubicemi
Gólová trefa Jana Kuchty, který snížil na 1:3
Jan Kuchta poslal k zemi pardubického brankáře Luku Charatišviliho
Blamáž, šok, totální trapas. Tým Ligy naruby jen těžko hledá správná slova pro domácí výbuch Sparty ve výročním zápase proti Pardubicím. „Brian Priske je konzervativní trenér a nepřináší žádná radikální řešení,“ říká v novém díle redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. „Nechápu, že Preciado hraje před Kadeřábkem. Zase působil jako totální flákač,“ kroutí hlavou jeho kolega Radek Špryňar. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

  • Co by měla Sparta v zimě řešit jako první?
  • Je Baníček po výhře nad Duklou z nejhoršího venku?
  • Co útočná dvojice Chytil – Chorý a penalta na druhého jmenovaného?
  • Naučil se Radoslav Kováč dělat nepopulární rozhodnutí?
  • Co zimní přesun Toma Slončíka zpátky do Plzně – a měl by Ondřej Tomek otevřít měšec?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta17104332:2134
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1785430:1629
5Plzeň1785433:2329
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1776418:1127
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1746718:2318
12Pardubice1736820:3315
13Baník17341011:2113
14Dukla1727813:2413
15Ml. Boleslav17341023:3913
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

