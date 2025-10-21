Druhá šance pro hříšníka klokanů: Smrž po návratu z dopingového trestu podepsal smlouvu
Nová posila uprostřed rozehrané sezony. K týmu Bohemians se po dopingovém trestu před pár týdny připojil záložník Vojtěch Smrž a o víkendu po více než desetiměsíční pauze znovu vyběhl na ligové hřiště. „Člověk si v životě hodněkrát rozbije hubu. Já razím, že by měl každý dostat druhou šanci, ale musí si jí zasloužit a tvrdě odpracovat,“ hodnotí pozitivně návrat středopolaře sportovní manažer a vedoucí A týmu Martin Dostál.
Dlouho kolem něj bylo ticho. V lednu zmizel před odletem na soustředění a vrátil se až na začátku října. Vojtěch Smrž tak vinou pozitivního dopingového testu pro nedovolené množství metabolitu THC v krvi po utkání s Karvinou v prosinci minulého roku musel dlouhé měsíce trénovat o samotě.
„Je na zamyšlenou, zda je takový trest u kolektivních sportů správný. Pak se těžko vrátíte do profesionálního fotbalu,“ polemizoval ohledně okolností trestu trenér Jaroslav Veselý po zápase v Liberci, kde se Smrž poprvé objevil na soupisce, i když do utkání nakonec nezasáhl.
Nyní se však zdá, že kondiční manko po dlouhé vynucené pauze nebude nikterak propastné. V sobotu už na závěrečných osm minut vyběhl na prvoligové hřiště při zápase proti Plzni. Pauza od předchozího startu tak nakonec činila přesně 308 dní.
„Hráč se abnormálně těší. V tu chvíli by měl být nastavený tak, že udělá první poslední pro to, aby byl co nejrychleji v nějaké formě,“ komentoval jeho návrat v klubovém podcastu 1905 Martin Dostál, který vloni ukončil aktivní kariéru a v rámci Ďolíčku se přesunul z trávníku do kanceláře.
„Máš elán, máš lauf. Tak strašně ti chyběla věc, kterou máš skoro nejradši. Ten ztracený čas chceš potom dohnat,“ popisoval z vlastní zkušenosti pocity hráče po delší pauze. Připomněl ale, že je třeba k navrátilci přistupovat s opatrností. „Musí se to dávkovat. Když se vrací po takové době, tak by byla škoda, aby se dlouhodobě zranil, protože půjde z nuly na sto,“ dodal.
Smlouva jako šance
Původně měl přitom Smrž strávit mimo dokonce dva roky, jak rozhodl Antidopingový výbor ČR v prvním řízení v březnu. Po hráčově odvolání však Národní rozhodčí soud později postih zkrátil na tři měsíce. „Na základě poskytnutých svědectví a znaleckých odborných posudků došel k závěru, že nález je důvodně pozitivní, zároveň však dodává, že k požití zakázané látky nedošlo v souvislosti se sportovním výkonem,“ stojí v prohlášení Bohemians.
Ihned po návratu k prvnímu týmu podstoupil pár rozhovorů s lidmi z klubu a rychle se začlenil zpět do procesu. „S trenérem jsme si oba řekli svoje, abychom začínali s čistým štítem. Věřím tomu, že to Vojta pochopil a devět měsíců bez fotbalu je pro něj dost velký pohlavek, aby trochu přehodnotil svoje vnímání světa,“ sdělil bývalý spoluhráč Dostál.
V podobném duchu se pak vyjádřil i kouč Veselý: „Tehdy potrestal i sebe i nás, klub do něj přeci něco investoval. Musí si to uvědomit a odpracovat to, ale měl už dobrý proslov k týmu, kdy se omluvil. Nebylo to tak, že vědomě dopoval, byla to hloupost. Ruku na srdce, kdo ji někdy neudělal. Rád dávám druhé šance.“
Ještě než pracovitý střední záložník poprvé po návratu nastoupil na hřiště, možná trochu překvapivě v Bohemians podepsal novou smlouvu do roku 2028.
„Vojta si prošel velmi složitým obdobím. Po celou tu dobu jsme byli v úzkém kontaktu a jsem rád, že vše nakonec dopadlo v rámci možností dobře. Má chuť se vrátit v co nejkratším čase zpět do formy, kterou měl před pauzou a Bohemce vše, co pro něj v posledních měsících udělala, vrátit svými výkony na hřišti. Věříme, že je to jeden ze základních kamenů sestavy Bohemians do příštích let,” uvedl po podepsání dohody ředitel Bohemians Darek Jakubowicz.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|2
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|3
Jablonec
|12
|7
|4
|1
|16:8
|25
|4
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|5
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|6
Zlín
|12
|5
|4
|3
|14:12
|19
|7
Liberec
|12
|4
|5
|3
|16:14
|17
|8
Karviná
|12
|5
|1
|6
|18:17
|16
|9
Hr. Králové
|12
|4
|4
|4
|18:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|3
|4
|9:11
|15
|11
Teplice
|12
|2
|4
|6
|13:19
|10
|12
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|13
Pardubice
|12
|2
|4
|6
|13:22
|10
|14
Ml. Boleslav
|11
|2
|3
|6
|16:26
|9
|15
Slovácko
|12
|1
|5
|6
|6:13
|8
|16
Dukla
|12
|1
|5
|6
|8:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu