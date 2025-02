Obří plány saúdskoarabského ministra zábavy. Box v Koloseu či Alcatrazu?

Zdá se, že příval gigantických fotbalových hvězd do Saúdské Arábie v dlouhodobém kontextu nebude tak horký, jak se mohlo před časem zdát. Jenže tamní sportovní mocipáni nelení. Saúdskoarabský poradce u Královského dvora Turki Alalshikh je známý svou slabostí pro bojové sporty. Nyní má ambiciózní plán. V budoucnu sní o pořádání velkých boxerských klání na proslulých místech, která mají k ringu daleko.

Říká se mu „Jeho excelence“ a v září 2017 získal novou funkci, která by se dala přeložit jako generální ministr pro zábavu. Jeho úkolem je rozvíjet cestovní ruch a hlavně vytvářet nablýskané projekty.

Má pod sebou například World Masters of Snooker, což je profesionální snookerový turnaj pořádaný v Rijádu. Pak také Riyadh Season, sérii kulturních a sportovních akcí spjatou se saúdskoarabskou metropolí. Jeho prioritou je ale box, jehož je neoficiální hlavou v zemi a rok 2025 má být pro něj i Saúdskou Arábii přelomový.

„Co myslíte? Dojde někdy k takové události, že by se bojovalo ve věznici Alcatraz? Teď je to takové muzeum, ale já bych chtěl boje na různých místech. Někdy v horách, jindy v mexických pyramidách, pak zase na Eiffelovce či Koloseu,“ nechal se slyšet Alalshikh.

Inspirací volejbal pod Eiffelovkou

Jde o místa, která si se sportem jako takovým zase tolik lidí nespojí, ačkoliv všichni máme v paměti, jak velkolepě působil olympijský turnaj v plážovém volejbale v Paříži právě pod Eiffelovou věží.

Alcatraz se jako věznice zavřel v roce 1963, protože jeho provoz byl příliš nákladný. Na ostrově poblíž San Franciska se sice nikdy žádné oficiální sportovní klání nekonalo, ale z dobových pramenů vyšlo najevo, že si vězni krátili dlouhou chvíli hraním softballu a baseballu. Zato Koloseum už z historického hlediska k bojům vybízí. Mexické pyramidy dosud hostily maximálně hudební akce.

Alalshikh by však rád šel ještě dál a v seznamu míst, kam chce dostat profesionální box. V jeho seznamech se bjevují také slavné Čínské divadlo v Hollywoodu na chodníku slávy či bývalá letadlová loď The Intrepid. Ta nyní funguje jako muzeum v New Yorku. V neposlední řadě pak zmínil památník Mount Rushmore v Jižní Dakotě s podobiznami amerických prezidentů George Washingtona, Thomase Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna.

Jde jen o výkřiky do tmy či reálné cíle? Na straně Alalshikha je bezpochyby stabilní finanční zázemí takřka bez limitů. Mnohem důležitější ale mohou být styky. Hlavní muž saúdskoarabského boxu je známý tím, že buduje vztahy u špiček světového boxu. Spolupracuje například s prezidentem UFC Danou Whitem. Koketuje se s myšlenkou vytvoření jednotné boxerské ligy, což by mohl být další krůček k tomu, aby se boxerský ring v dohledné době objevil i na místech, kde si jej dřív nikdo nedovedl představit.