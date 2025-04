Sesazení královny! Zachová o porušení pravidel soupeřky: Neměla to dělat

Královna je na místě! Instagram evropského juda před startem ženské kategorie do 63 kilogramů potěšil fanoušky sekvencí pěti zlatých momentů francouzské madam Clarisse Agbegnenouové. Šestý do sbírky však na šampionátu v Podgorici nepřišel. Velká šampionka vážně porušila pravidla a místo ní tak Renata Zachová slaví fantastickou obhajobu.

Zásah rozhodčích vždycky budí emoce, ale tentokrát nebylo co řešit. Agbegnenouová v druhé minutě finále ve snaze zápas rozhodnout neurvale chytila Zachovou oběma rukama za krk a zkusila s ní hodit o zem. Místo vítězství se dočkala diskvalifikace.

„Mrzí mě, jak to dopadlo, že nebylo skóre ani tresty, ale udělala chybu. Neměla to dělat, je to zakázané, člověk se s tím musí smířit,“ hodnotila Zachová, která se hned po zápase zdála maličko rozpačitá.

Titul jí ale patří právem. Ve čtvrtfinále porazila úřadující mistryni světa Van Lieshoutovou, v semifinále bojovnou Italku Avanzatovou a na vítězství nad Agbegnenouovou bude dlouho vzpomínat.

„Nejvíc si cením výhry v semifinále, protože to bylo semifinále a už jste ve finále. Ale všechny zápasy byly těžké,“ řekla Zachová.

Její finálová soupeřka se mohla s šestou zlatou medailí stát francouzskou rekordmankou v počtu titulů z evropských šampionátů. O jednu by překonala Teddyho Rinera. Navíc šlo pro ni o vrchol sezony a dočasné loučení před plánovanou mateřskou pauzou.

„Je to zvláštní, protože Evropa se často používá jako předstupeň k prestižnější soutěži, na mistrovství světa, na Masters. Ale v životě jsou i jiné věci,“ řekla Agbegnenouová francouzským médiím před turnajem.

Místo ní má co oslavovat Zachová. Jako druhá v historii českého juda po Lukášovi Krpálkovi vyhrála mistrovství Evropy ve dvou letech po sobě.

„Vyhrát tuhle soutěž podruhé za sebou je super výsledek, jsem strašně ráda, že se to povedlo. Všichni říkali: ‚Tak co? Obhajuješ, jaké to bude? Těšíš se?‘ Byla jsem trošku nervózní. Přišlo mi, že to říkal každý a všude se to psalo, ale zvládla jsem to,“ radovala se.

Na rozdíl od slavné Francouzky se už za dva měsíce představí na mistrovství světa v Budapešti.

„Teď mě čeká soustředění v Japonsku, kde se budeme připravovat na mistrovství světa. Vždycky se chci prát o medaile, prát se slušně, podat hezký výkon. A pak se uvidí,“ slíbila.